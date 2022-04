Leipzig

„Mikro aus!“, „Bin ich zu hören?“, „Meine Verbindung reicht nicht für die Kamera“: Viele Angestellte und Freiberufler mit Bürojobs sind in den vergangenen zwei Jahren Homeoffice-Profis geworden – und Profis darin, alle etwaigen Probleme pragmatisch zu lösen. Ging ja auch nicht anders. Nun fallen an diesem Wochenende fast alle Corona-Regeln – und die Homeoffice-Pflicht gilt schon seit Wochen nicht mehr. Dabei hatte diese neue Arbeitsweise auch viel Gutes.

Wir müssen uns das noch mal in Erinnerung rufen: Erstaunlich schnell schickten selbst große Traditionsunternehmen und Verwaltungen ihre Mitarbeiter vor zwei Jahren ins Homeoffice. Nach anfänglichen technischen Problemchen und einer kurzen Umstellungsphase, haben sich fast alle Heimarbeiter schnell und gut an die neue Situation gewöhnt – vorher wäre das vielerorts kaum denkbar gewesen! Mit komischen Nebengeräuschen, Mikrofonproblemen, herumspringenden Katzen oder Kindern im Videobild oder Störungen durch Paketboten hat man sich in der Geschäftswelt längst abgefunden. Selbst bei Spitzenpolitikern wie dem Grünen Robert Habeck oder der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern platzten bei Live-Interviews vor einem Millionenpublikum die Sprösslinge ins Bild – welch menschliche und charmante Situationen. Ob Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, WebEx, GoToMeeting oder Skype – der moderne Büroarbeiter von heute ist nun schlagartig vielseitig ausgestattet, auf alles vorbereitet und flexibel einsetzbar. Der 9-bis-17Uhr-Arbeitstag war früher.

Heute wird der Arbeitsalltag unterbrochen vom Gassigehen und Wäsche aufhängen, aber er setzt sich eben oftmals auch nach dem Abendessen fort. Die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verschwimmen zwar, doch für viele Arbeitnehmer bedeutet das Einsparen von Pendelzeiten auch Entspannung und Zeitgewinn. Wenn es eine positive Wirkung von Corona gibt, dann, dass dadurch die Digitalisierung in Deutschland signifikant vorangetrieben wurde und vielen Arbeitnehmern am Ende sogar zusätzliche Lebensqualität bescherte. Umfragen zufolge fühlt sich die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer im Homeoffice wohl und möchte auch in Zukunft möglichst oft von zuhause aus arbeiten. Doch dürfen sie das auch?

Der Mensch als Gewohnheitstier

Auch wenn das Homeoffice-Gebot nun also seit Ende März politisch abgeschafft wurde, wird nicht mehr jeder Arbeitnehmer ins Büro zurückkehren wollen. Viele haben sich im Homeoffice aus Sicht der Arbeitgeber zu gut eingerichtet. Der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier und nach zwei Jahren Pandemie ist für viele das Homeoffice längst das neue Normal – zumindest für die, die einen Job haben, in dem das möglich ist. Diese Veränderung wird sich jedoch nicht nur auf den Alltag von Millionen von Arbeitnehmern auswirken. Auch die Unternehmen und deren Führung werden sich deutlich verändern müssen, wenn die Mitarbeiter schlichtweg nicht mehr vor Ort sind. Führungskräfte brauchen vor allem großes Vertrauen und die richtigen Ideen und Führungswerkzeuge, um die Mitarbeiter dezentral zu einer hohen Produktivität zu bewegen und dabei ein Gemeinschaftsgefühl beizubehalten.

Die technische Erreichbarkeit, verbunden mit hoher Datensicherheit, muss unabhängig von Arbeitsort und Arbeitsgeräten sichergestellt sein. Mitarbeiter digital zu führen ist eine große Herausforderung, denn die zwischenmenschliche Beziehung via Chat, E-Mail und Videokonferenz ist schlichtweg häufig weniger intensiv als vor Ort. Sind es doch manchmal auch der freundliche Plausch am Kaffeeautomaten oder die zufällige Begegnung an der Eingangstür, die Vertrauen und Bindung zwischen Menschen aufbauen. Dies digital nachzubilden ist möglich, aber schwierig. Führungskräfte müssen hier im richtigen Maße – angefangen von gemeinsamen Erlebnissen, über regelmäßige Vorort-Workshops und Mitarbeiterfeiern bis hin zu aufwendigen Teamevents – vieles organisieren, um die Mannschaft nicht nur bei Laune, sondern auch geeint zu halten. Nicht nur in Start-ups, sondern auch in traditionellen Unternehmen und selbst in der Verwaltung müssen Führungskräfte also zunehmend vom reinen Koordinator und Befehlsverteiler zur freundlichen Identifikationsfigur werden, die Mitarbeiter zusammenhält, weiterentwickelt und eine gemeinsame Vision für alle Beteiligten schafft.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kollegium mit Wohlfühlcharakter

Führungskräfte müssen dafür sorgen, dass ihr Unternehmen für Mitarbeiter im Homeoffice schlichtweg nicht so einfach austauschbar sein wird. Gelingt dies nicht, wählt sich der Arbeitnehmer in Zukunft möglicherweise einfach in die Videokonferenz eines anderen Unternehmens ein.

Trotz aller Bemühungen bedeutet diese geringere Bindung für Unternehmen auch, dass sie sich auf eine höhere Fluktuation einstellen müssen. In Zeiten sehr hoher Beschäftigungsquoten, von Fachkräftemangel und steigenden Lebenshaltungskosten können Mitarbeiter zunehmend anspruchsvoller und wählerischer sein. Fehlt dann eine intakte Integration in ein Kollegium mit Wohlfühlcharakter, werden Mitarbeiter immer häufiger zu Jobwechseln geneigt sein. Eine aktive und vorausschauende Personalplanung und ausreichende Personalkapazitäten sind dabei entscheidend. Um neue Fachkräfte zu gewinnen, wird die Arbeitgebermarke immer wichtiger – im Fachjargon nennt man das „Employer Branding“. Es muss für außenstehende potenzielle Mitarbeiter deutlich werden, wie es ist, in einem bestimmten Unternehmen zu arbeiten und wie die Unternehmenskultur im Alltag gelebt wird. Immer häufiger werden sich besonders begehrte Arbeitskräfte wie IT-Entwickler, Ingenieure oder Finanzexperten dabei nicht mehr für einen Arbeitgeber entscheiden, sondern vom Homeoffice aus für verschiedene Unternehmen – teils angestellt, teils freiberuflich oder selbstständig – tätig sein.

Corona hat also die Arbeitswelt voraussichtlich für immer verändert. Ob zum Guten oder zum Schlechten werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den nächsten Monaten diskutieren müssen. Nicht nur digital.

Zur Person: Eric Weber, 1987 geboren in Riesa, verhilft Leipzig seit einigen Jahren zu einem Namen in der jungen Gründerszene: In seinem SpinLab, einer Art Labor auf dem Spinnereigelände, hilft er seit 2014 kleinen Unternehmen dabei, ihre Ideen weiterzuentwickeln.

Von Eric Weber