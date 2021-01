Leipzig

Als die Corona-Maßnahmen Leipzigs Innenstadt leer fegten, machte sich der bekannte Straßenmusiker Falko Linß auf den Weg zu seiner Familie nach Thüringen, um seinen Lieben näher zu sein und ein unbeschwertes Fest zu feiern.

Mit acht Jahren im Schulchor

Der gelernte medizinische Dokumentar liebt die Musik seit seiner Kindheit. „Ich habe mit acht Jahren im Schulchor gesungen und mit 18 meine erste Gitarre von meiner Mum bekommen“, erinnert sich Falko Linß. Die Zeiten, wo er aus Schüchternheit nur abends in dunklen Ecken spielte, sind zum Glück vorbei. „Als Straßenmusiker wirst du von den Leuten angesprochen und auch gebucht – für Hochzeiten, Geburtstage und private Konzerte“, erzählt der junge Mann, der anfänglich auf die Musik von „ Metallica“ stand und später von „ Foo Fighters“ und „Nirwana“ geformt wurde.

Straßenmusiker seit 2016

Seine erste offizielle Saison als Straßenmusiker erlebte Falko vor vier Jahren: „Einen großen Einfluss hatte der Straßenmusiker Peter Gatsby, durch den ich letztendlich am Ende den Mut aufbrachte, mich auf die Straße zu stellen und meine Musik öffentlich zu machen“, erinnert er sich. Auch den Musiker Georg Domke lernte er kennen, mit dem ihn bis heute eine Freundschaft verbindet. „Wir tauschen uns aus und geben uns Tipps, obwohl er gar nicht mehr wie ich auf der Straße steht“, so Linß, der am 22. Oktober sein vorerst letztes eigenes Konzert im Club „Elsterartig“ gab.

Plötzlich wurde es still

Aufgrund der Pandemie hängte der Leipziger seinen Job als Live-Musiker Mitte November vorerst an den Nagel: In den Fußgängerzonen der Innenstadt waren plötzlich nur noch wenige Menschen unterwegs und wo er im Sommer noch mit seinem Gesang für eine besondere Atmosphäre und für seinen eigenen Lebensunterhalt gesorgt hatte, wurde es sehr still. „Mein Glück waren ein paar Aufträge von Firmen, die ihre Weihnachtsfeiern via Zoom organisierten und mich online singen hören wollten“, erzählt der Musiker, der mit dem Song „Hallelujah“ alle tief berührte.

Straßenmusiker im Lockdown

Mit seiner eigenen Band durchs Land zu ziehen und Konzertsäle zu füllen, davon kann er momentan nur träumen. Im harten Lockdown verließ er seine Heimat, um im Thüringischen unterzutauchen, wo seine Freundin mit ihren Kindern lebt. Gemeinsam mit seiner Tochter übte sich Falko im Homeschooling, aber irgendwann zog es ihn wieder hinaus auf die Straße der Suhler Innenstadt. „Ich wollte ausprobieren, was derzeit geht. Meist war ich komplett alleine unterwegs und für die Passanten war es schon was Besonderes, einem Musiker zuzuhören“, erzählt er und freut sich darüber, dass auch die Presse auf ihn aufmerksam wurde.

In der ersten Januarwoche kehrte er für ein, zwei Tage zurück nach Hause und schaute in der Leipziger City vorbei, um ein paar Freunde wiederzusehen. Da gibt es Lisa, die in einer Bäckerei arbeitet – und wie eine Schwester für ihn ist, ein paar Kippe-Verkäufer oder Bekannte unter den Obdachlosen, mit denen man Kaffee zum Aufwärmen trinkt oder sich mal eine Suppe teilt. Für das neue Jahr wünscht sich der Familienvater nur eins: „Mehr Zusammenhalt unter den Menschen.“

