Leipzig

Der Student_innenRat der Universität Leipzig hat am Dienstag beschlossen, einen Bildungsstreik im Herbst 2019 durchzuführen, falls die AfD Teil der Koalitionsverhandlungen der sächsischen Landesregierung wird. Das gab der StuRa am Donnerstag bekannt. Anlass für die Entscheidung sind die zu erwartenden Wahlergebnisse der AfD in Sachsen sowie bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen. Wie Referenten für Hochschulpolitik mitteilten, hoffe man auf diese Weise, eine Regierungsbeteiligung der AfD zu verhindern.

„Für den Fall wollen wir nicht überrascht, sondern vorbereitet sein. Darum beginnen wir schon jetzt, unsere Studierenden auf einen möglichen Bildungsstreik vorzubereiten. Der Streik richtet sich nicht gegen die Universität, das Rektorat oder die Professor_innenschaft“, erklärt Carl Bauer die mögliche Maßnahme. „Eine Regierungsbeteiligung der AfD würde bildungspolitisch einen großen Einschnitt bedeuten.“ Gemeinsam mit den Studierenden wolle man den Lehrbetrieb an der Universität zum Erliegen bringen und den Protest auch auf die Straße tragen, ergänzt Lukas Gliem.

Man hoffe zudem auf die Unterstützung der Universitätsbeschäftigten und rufe sie auf, sich an den möglichen Protestaktionen und den dazugehörigen Vorbereitungen zu beteiligen.

Von fbu