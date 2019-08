Leipzig

„Plastisch-räumliches Gestalten“ hieß das Seminar, das in diesem Sommer von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) angeboten wurde. Der Kurs sollte angehenden Architekten Wissen über Raum, Struktur und Oberfläche sowie erste Erfahrungen bei der Gestaltung von Formen vermitteln.

Professor Hubert Herrmann ist seit zwei Jahren verantwortlich für das Seminar, bei dem vor allem Praxisnähe vermittelt wird. „Mit der Aufgabenstellung wollen wir den Studenten nicht nur den Werkstoff Beton näherbringen, sie sollen zudem die architektonischen Möglichkeiten des Werkstoffs entdecken“, sagt Herrmann. Zunächst hätten sich die Studenten mit möglichen Oberflächen beschäftigt. Anschließend wurden die Schalungen aus Holz, Styropor und Gips gebaut, der Beton gemischt und die Skulpturen gegossen. Gearbeitet wurde mit einer Leichtbeton-Fertigmischung. Die eignet sich am besten für gestalterisch anspruchsvolle Bauvorhaben und findet daher in vielen Bereichen Anwendung – so auch bei den Skulpturen, die schließlich kurz vor den Semesterferien ausgeschalt wurden.

Die fertigen Skulpturen sollen auf der nächsten Immatrikulationsfeier versteigert werden, um weitere Projekte gleichen Typs zu finanzieren.

Von Hendrik Schirner