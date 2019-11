Leipzig

#NeustartKlima – unter diesem Motto ruft die Bewegung Fridays for Future am 29. November weltweit zu Klimademonstrationen auf. Zu diesem Anlass haben Leipziger Studierende angekündigt, sie mit eigenen Veranstaltungen an der Klimastreikwoche vom 25.-29.11. zu beteiligen.

Der Ableger Students for Future hat deutschlandweit dazu aufgerufen, an den Hochschulen sogenannte Public Climate Schools zu entwickeln – öffentliche Veranstaltungsreihen, in denen über den Klimawandel diskutiert werden soll. „Denn dort [an den Hochschulen] werden die Lösungen von morgen, für Klima- und Umweltschutz, entwickelt“, so die Aktivisten von Students for Future in einer Mitteilung.

Aktuell haben 40 Universitäten und Hochschulen angekündigt, Public Climate Schools auszurichten, bei denen sie auch von anderen Initiativen unterstützt werden sollen. Wie genau die Aktionswoche in Leipzig aussehen wird, ist allerdings noch unbekannt. Bisher wurden noch keine konkreten Veranstaltungen oder Diskussionsrunden angekündigt.

Von tsa