Leipziger Studenten stellen Wegweiser für die Wiese Zittergras auf

Leipzig

Die Wiese Zittergras und der Weg Lebwohl sind nur ein paar hundert Meter vom Universitätsklinikum entfernt. Ein Pfad schlängelt sich durch versprengte Grasbüschel. Seit 2011 beherbergt der Friedenspark diesen Gedenkort, in Erinnerung an mehr als 1000 ermordete Kinder, von denen auch Uni-Ärzte zwischen 1939 und 1945 etliche umbrachten.

„Aber die Gedenkstätte ist schwer zu finden“, sagt Christopher Heinze, 29-jähriger Sonderpädagogik-Student der Uni Leipzig. Mitstudentin Julia Wilhelm, 25 Jahre alt, hat überdies die Erfahrung gemacht, „dass nicht viele Menschen die Wiese Zittergrasüberhaupt kennen“. Die zwei gehören zu einer studentischen Projektgruppe, die das ein wenig ändern möchte: Als Seminararbeit haben sie zusammen mit Jule Lukan, 21, und Constanze Graf, 22, vier Hinweisschilder erstellt. Kommenden Montag, am bundesweiten Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, werden die Wegweiser aufgestellt.

Ein Schild soll an der Russischen Gedächtniskirche die Richtung anzeigen, eines an der Hundewiese im Park, ein drittes am Apothekergarten. Der vierte Hinweis wird an der Ecke Liebigstraße, Johannisallee angebracht – gleich am Uniklinikum, wo Ärzte im Sommer 1939 erstmals ganz offiziell einen fünf Monate alten Säugling töteten, weil sie sein Leben als lebensunwert ansahen.

Keine Seminararbeit, die in einem Ordner vergilbt

Das Verbrechen an dem Baby gilt als Initialzündung für die systematische Ermordung behinderter Kinder im nationalsozialistischen Deutschlandunter dem Deckmantel der „Euthanasie“. Allein in der einstigen Heil- und Pflegeanstalt Leipzig-Dösen sind 551 Kindstötungen zwischen 1940 und 1943 aktenkundig. Mehr als 300 weitere Heranwachsende ermordeten die Dösener Nazi-Ärzte ab 1944 in der Landesanstalt Großschweidnitz. Am Universitätsklinikum sind die Akten der zynisch und euphemistisch als „Kinderfachabteilung“ bezeichneten Tötungsstation zerstört. Auf der Grundlage von Standesamtdaten veranschlagen Historiker die Zahl der Opfer im dreistelligen Bereich.

Etwa 100 dieser Kinder hat man auf dem damaligen Neuen Johannisfriedhof beerdigt, dessen Gelände seit 1983 der heutige Friedenspark ist. In einer Lehrveranstaltung zur Euthanasie thematisierte der Erziehungswissenschaftler Sven Bärmig im vergangenen Sommersemester die Wiese Zittergras und den Weg Lebwohl – und die Vierergruppe kam auf die Idee mit den Schildern. „Endlich mal ein handfestes Projekt“, findet Julia Wilhelm. Keine Seminararbeit, die nur in irgendeinem Ordner vergilbt.

Das Grünflächenamt war schnell mit der Genehmigung

Eine befreundete Grafikerin konzipierte den Aufdruck, der wie am Gedenkort selbst aus den ersten Zeilen eines Gedichts besteht, in dem Christine Lavant die kindliche Angst vor dem Tod in Worte fasst: „Das ist die Wiese Zittergras und das der Weg Lebwohl.“ Jule Lukans Opa schnitt die Holzplatten zu. Die Materialkosten von rund 100 Euro steuerte die Stadtratsfraktion der Linken bei. Das Grünflächenamt brauchte nicht lange, die Aufstellung zu genehmigen.

Am Montag heben ehrenamtliche Helfer zunächst ab 14 Uhr die Löcher für die Schilder aus. Für 15 Uhr sind eine Schweigeminute und eine Gedenkstunde angesetzt. Die Studierenden bereiten dafür einen kurzen Vortrag vor. Neben ihrem Dozenten Bärmig sowie Thomas Seyde vom Sächsischen Psychiatriemuseum, in dessen Obhut der Gedenkort liegt, werden auch Die-Partei-Stadtrat Thomas Kumbernuß und sein Parteikollege Mathias Haschke als Redner erwartet.

Von Mathias Wöbking