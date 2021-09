Leipziger Studentin seit zwei Jahren vermisst: „Yolanda geht uns nicht verloren“

Leipzig

„Es gibt keine neuen Informationen und kaum Hinweise“, sagt Peter Klug mit ruhiger Stimme. „Man versteht es nicht. Eine Person kann doch in Deutschland nicht einfach so verschwinden.“ Vor zwei Jahren, am 25. September 2019, verschwand seine Tochter Yolanda, damals 23 Jahre alt. Das letzte Foto von ihr ist zwei Tage zuvor auf dem Leipziger Augustusplatz entstanden. „Sie hat mit uns eine Stadtführung gemacht“, erzählt ihr Vater gegenüber der LVZ, „abends sind wir essen gegangen.“ Noch am Abend des 24. September habe Yolanda ihm eine Nachricht geschickt: „Es war sehr schön.“ Bis heute war dies das letzte Mal, dass Peter Klug etwas von seiner Tochter hörte.

Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei in Leipzig-Günthersdorf und Dölzig nach der vermissten Studentin. Quelle: Silvio Bürger

Yolanda Klug verließ an jenem 25. September gegen 15 Uhr ihre Wohngemeinschaft (WG) in der Körnerstraße in der Leipziger Südvorstadt. Nach Erkenntnissen der Ermittler wollte sie zu Ikea nach Günthersdorf. „Ob die Studentin in Günthersdorf angekommen ist, ist nicht gewiss“, heißt es im Fahndungsaufruf des Bundeskriminalamtes (BKA). Auf Yolandas Schreibtisch wurde der Durchdruck eines Einkaufszettels gefunden. Demnach wollte sie einen Vorhang mit Stange, Gläser, eine Schreibtischlampe und Blumentöpfe besorgen. Auch ein Busfahrer glaubte, sich daran erinnern zu können, Yolanda dort abgesetzt zu haben. Eine Zeit lang drehte die Polizei hier jeden Stein um. In der Umgebung des Möbelhauses fahndete ein Großaufgebot mit Spürhunden nach der 23-Jährigen. Taucher suchten auch in einem nahe gelegenen Weiher sowie im Elster-Saale-Kanal bei Halle.

Polizeitaucher suchen im Mühlgraben an der Burg Giebichenstein in Halle nach Yolanda. Quelle: Silvio Bürger

Weil sie später mit einer Freundin zur Burg Giebichenstein wollte, suchten Polizisten auch dort nach der jungen Frau, die an der HTWK Leipzig Architektur studierte. „Sie meldete sich weder bei ihrer Freundin, noch kehrte sie in ihre WG zurück“, so das BKA. Doch der Polizeieinsatz an mehreren Tagen in Räumen der Kunsthochschule Burg Giebichenstein und am nahe gelegenen Mühlgraben brachte keine Erkenntnisse. Ihre Spur verliert sich bereits in Leipzig. Ein Fährtenhund war noch in der Nacht zum 26. September von ihrer Wohnung zur Haltestelle am Südplatz gelaufen. Wohin es Yolanda danach verschlug, wissen die Behörden nicht.

„Hinweise im unteren zweistelligen Bereich“

„Seit Anfang der Ermittlungen gingen Hinweise aus der Bevölkerung im unteren zweistelligen Bereich ein“, teilt Staatsanwalt Andreas Ricken mit. Zu deren Inhalt und zum Stand des Verfahrens halten sich die Behörden bedeckt, „da die Ermittlungen noch andauern.“

„Ich habe regelmäßig Kontakt zur Polizei“, berichtet Peter Klug. „Ein Beamter der Kripo meldet sich, außerdem rufe ich alle ein, zwei Monate an. Aber es ist nichts Neues bekannt, so traurig das ist und so schwer.“ Was tut ein Vater, der zwei Jahre lang nicht weiß, wo seine Tochter ist, ob sie überhaupt noch lebt? „Man kann nicht jeden Tag daran denken“, sagt der Vater der Vermissten. „Ich würde es nicht aushalten, nur den ganzen Tag rumzusitzen und auf neue Informationen zu warten.“ Peter Klug ist selbstständiger Sachverständiger mit mehreren Angestellten. „Das hält einen auf Trab“, schildert er. „Das Leben geht weiter, muss weitergehen.“

„Ich schließe gar nichts aus“

Doch dann gebe es wieder Momente, in denen er an das spurlose Verschwinden seines Kindes denke. Augenblicke, in denen er sich an die kleinste Hoffnung und den unwahrscheinlichsten Hinweis klammert. Peter Klug hat Kontakt zu einem Mann, der vorgibt, mögliche Aufenthaltsorte von Yolanda zu kennen. Die Rede ist von seherischen Fähigkeiten. „Ich kann das nicht beurteilen“, so der Vater. „Aber wenn ich beruflich in Leipzig bin, gehe ich zu diesen Arealen. Manchmal ist es besser, sich das anzuschauen, als sich hinterher Vorwürfe zu machen.“

Und dann kreisen die Gedanken doch wieder darum, wo Yolanda ist und was ihr zugestoßen sein könnte. „Es kann alles sein, ich schließe gar nichts aus“, sagt Peter Klug. „Wir können nicht wissen, was in anderen Menschen vorgeht.“ Yolanda hatte sich ein Flugticket gekauft, wollte wohl für eine Auszeit nach Jordanien fliegen. Das Land kannte sie von einem Auslandssemester. Aber wäre sie einfach so fortgegangen, ohne sich zu melden? Ihr Vater kann sich das nicht so recht vorstellen.

Eine Pflanze zum Geburtstag

Also doch eher ihr Gesundheitszustand? Auch der Polizei ist bekannt, dass Yolanda „aufgrund eines medizinischen Leidens an wiederkehrenden, unvorhersehbaren Ohnmachtsanfällen leidet“, wie es in dem Fahndungsaufruf heißt. „Aufgrund dieser Anamnese muss von einer Gefahr für Leib und Leben ausgegangen werden.“ Vielleicht, so befürchtet Peter Klug, ist sie irgendwo umgekippt und ein Fremder hat diese Lage womöglich ausgenutzt. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aktuell ebenfalls von einer Vielzahl möglicher Szenarien aus. „Es wird weiterhin in alle Richtungen ermittelt“, stellt Staatsanwalt Andreas Ricken klar.

Solange dies so ist, gibt es für die Angehörigen kein Entrinnen aus dieser quälenden Ungewissheit. Was helfen kann, sind kleine Rituale. So wie an Yolandas Geburtstag im Mai. „Wir setzen dann immer eine schöne Pflanze im Garten, widmen Yolanda diesen Tag“, erzählt ihr Vater. Dieses Jahr war es eine Schwarzäugige Susanne. Sie blühe sehr schön, sagt Peter Klug. „Man sieht sie und erfreut sich daran.“ Es ist eine kleine Erinnerung an seine Tochter, nicht mehr, aber auch nicht weniger. „Yolanda geht uns ja nicht verloren“, sagt Peter Klug mit fester Stimme. „Man trägt sie ja im Herzen.“

Von Frank Döring