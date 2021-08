Leipziger Studie: Lockdown macht die Kinder dick

Leipzig

Befürchtet hatten es viele – und vielleicht sogar beim eigenen Nachwuchs beobachtet: Die Lockdown-Maßnahmen während der Corona-Pandemie haben bei Kindern und Jugendlichen zu einem Anstieg von Übergewicht und Adipositas, also starkem, krankhaftem Übergewicht, geführt. Vor allem die Kleineren sind betroffen.

Diesen Befund haben Mediziner und Statistiker der Uni-Kinderklinik am Dienstag bei einem Besuch der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping und des Landtagsabgeordneten Holger Mann (beide SPD) in der Life-Child-Studienambulanz vorgestellt. Die Ergebnisse sind in eine Studie eingeflossen. Sie basiert auf Daten des Cresc-Net – einem Netzwerk, das die Uniklinik (UKL) mit mehr als 200 Kinderarzt-Praxen in Mitteldeutschland verbindet. Enthalten sind anonymisierte Angaben zu 150.000 Kindern aus den vergangenen 15 Jahren, darunter zu 10.000 Kindern aus der Lockdown-Zeit.

Bereits Adipöse werden noch adipöser

Die Ergebnisse stehen im Einklang mit einer noch größeren Studie aus den USA zum selben Thema. Hier wie dort wurden Gewichtsschwankungen in normalen Zeiten mit denen während der Pandemie verglichen, wie Mandy Vogel, Statistikerin an der Medizinischen Fakultät, erläuterte. Als Bezugszeitraum zur Entwicklung während des Lockdowns wurde die Phase zwischen Ende 2019/Anfang 2020 und Juni/Juli 2020 gewählt.

„Adipositas während der Pandemie nimmt deutlich zu“, resümierte Professor Wieland Kiess, Chef der Uni-Kinderklinik. Kinder würden in allen Alters- und Gewichtsklassen dicker. Teenager seien allerdings etwas weniger betroffen, sozial benachteiligte Kinder etwas mehr. Und: „Bereits Adipöse trifft es am Schlimmsten, sie werden noch adipöser“, so Kiess. Der Mediziner sieht einen Bezug zu zahlreichen wegbrechenden Bewegungsangeboten – etwa im Schulsport oder in Vereinen.

Tendenz zur weiteren Gewichtszunahme

In der Altersgruppe von unter einem Jahr bis unter sechs Jahren ist der Anteil adipöser Kinder von 5,5 auf 7 Prozent gestiegen, der Anteil übergewichtiger Kinder von 8,5 auf 9,5 Prozent. Zwischen sechs und zwölf Jahren gab es 14,5 statt 13,2 Prozent Adipöse und 13,5 statt 11,8 Prozent Übergewichtige. In der Altersgruppe von zwölf bis 18 Jahren stieg der Anteil der Adipösen von 19,1 auf 19,5 Prozent, die Gruppe der Übergewichtigen hat sich hier von 11,3 auf 11 Prozent leicht verringert.

Wieland Kiess (rechts) und Petra Köpping am Dienstag in der Live Child Ambulanz in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Während des Beobachtungszeitraums zeigten 40 Prozent der adipösen und 35 Prozent der übergewichtigen Ein- bis Sechsjährigen eine Tendenz zur weiteren Gewichtszunahme. Unter den Sechs- bis Zwölfjährigen zeichnete sich eine solche negative Entwicklung bei 33 Prozent der Adipösen und 48 Prozent der Übergewichtigen ab, unter den 12 bis 18-Jährigen waren es 50 (Adipöse) und 35 Prozent (Übergewichtige).

Schwere Kollateralschäden durch Lockdown-Maßnahmen

Die Uni-Kinderklinik befasst sich seit Pandemiebeginn mit den Folgen von Corona und Konsequenzen von Lockdown-Maßnahmen für die Jüngsten. Im Rahmen einer Schulstudie wurden im vergangenen Jahr in drei Wellen 2500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer an 18 Einrichtungen in fünf sächsischen Städten untersucht. Eine aktive Infektion wurde in der ersten Erhebung im Juni 2020 gar nicht, im September einmal und im November 26 mal gefunden. Bei Jugendlichen wurde eine im Vergleich zu Grundschulkindern höhere Infektionsrate festgestellt (1,83 versus 0,47 Prozent).

Die Wissenschaftler hatten auf dieser Basis empfohlen, Schulen geöffnet zu lassen – mit Unterricht in festen Gruppen und mit Maske ab Klasse 5. Ohne Maske sei auf Abstand zu achten, unter Umständen Hybridunterricht einzuführen und auf größere Räume auszuweichen.

Kinder leiden seelisch wie körperlich

Wieland Kiess hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für offene Schulen plädiert und auf schwerwiegende Kollateralschäden hingewiesen. Kinder würden seelisch wie körperlich unter den Lockdowns leiden.

Betroffen seien vor allem Kinder aus ärmeren Verhältnissen und Familien mit geringerer Bildung. Neben Bewegungsmangel machten sich der Verlust von Tagesstruktur, sozialer Rückzug und verstärkte Nutzung sozialer Medien besonders bemerkbar.

Von Björn Meine