Leipziger Studie: Mehr Krankheitserreger im Boden

Leipzig

Seit mehr als einem Jahr lässt sich leidvoll beobachten, wie das Coronavirus in seiner Verbreitung von der weltweiten Verflechtung profitiert. Doch auch auf das Leben der Bakterien wirkt sich der globale Wandel aus – in welcher Form, das hat nun ein Forschungsteam aus Leipzig und Halle untersucht. Die Bakterien-Vielfalt im Boden wird voraussichtlich auf lokaler Ebene zunehmen, prognostizieren sie in der Fachzeitschrift „Global Ecology and Biogeography“. Ganz anders jedoch der Befund, wenn man die Perspektive weitet. Im globalen Maßstab werde sich die Zusammensetzung von Mikroorganismen im Boden immer ähnlicher, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften, des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung, beide mit Sitz in Leipzig, sowie der Universitäten Leipzig und Halle-Wittenberg.

Ökosysteme bedroht

Vor allem der Klimawandel wirkt sich demnach auf Mikroben im Boden aus. Als zweiter Faktor taucht die intensive Landnutzung auf, die mit Abholzungen und landwirtschaftlicher Expansion einhergeht. Die vermutete lokale Zunahme der Artenvielfalt unter der Erde steht zwar in einem gewissen Gegensatz zu globalen Prognosen vom oberirdischen Artenschwund. Doch die Forscher befürchten, dass sowohl die eine wie auch die andere Entwicklung etablierte Ökosysteme bedroht. Darüber hinaus verschwinden Nischen, wenn sich die Bakterien-Gemeinschaften weltweit immer ähnlicher werden. Weniger Spezialisierungen verringern wiederum die Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen an neue Umweltgegebenheiten.

Antibiotika-Resistenz aus dem Boden

Für den Menschen erhöhen sich der Studie zufolge die Gesundheitsrisiken. Die Forschergruppe vermutet, dass bestimmte Bakterien und Pilze häufiger im Boden vorkommen werden, die Krankheitserreger mit sich bringen. Überdies breitet sich womöglich eine Bakterienart weiter aus, die gegen Antibiotika resistente Gene produziert. Das Team um den Biologen Carlos A. Guerra und die Mathematikerin Eliana Duarte wertete eine umfassende Datenbank über Bodenmikroben auf sechs Kontinenten aus und berechnete mit Hilfe von Daten und Prognosen zu Klima und Landnutzung im Zeitraum von 1950 bis 2090 verschiedene Szenarien.

Von mwö