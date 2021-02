Leipziger Studie: Warum introvertierte Menschen am besten durch die Corona-Krise kommen

Leipzig

Es gibt Menschen, denen die Lockerungen nicht schnell genug gehen können. Endlich wieder raus, die Freiheit genießen. Mit jedem Tag, der im Lockdown-Modus verstreicht, werden sie lauter und drängender. Dann sind da die, die auf Vorsicht plädieren und der Dinge harren, die da kommen. Sich arrangieren. Für diesen unterschiedlichen Umgang mit einer weltumspannenden Pandemie hat Hannes Zacher eine Erklärung gefunden.

Der Leipziger Arbeitspsychologe befragt nun schon seit über einem Jahr regelmäßig Menschen in ganz Deutschland, wie sie die Krise wahrnehmen, was sie für ihren Alltag bedeutet. Ursprünglich sollte es ein Projekt zum Thema Arbeit und Gesundheit werden, das Zacher an der Universität Leipzig im Dezember 2019 gestartet hat. Dann kam das Virus und die Studie wurde mehr und mehr zu einem Befindlichkeitskompass, der aufzeigt: Es spielt eine große Rolle, was für ein Mensch wir vor der Krise waren.

Offene und verletzliche Menschen: Große Unterschiede in der Widerstandsfähigkeit

Neben Fragen zu Selbstmanagement, Wohlbefinden und neuen coronabedingten Arbeitsstrukturen, bat Zacher die 1.200 Probanden zunächst ihr Persönlichkeitsprofil zu schärfen und kategorisierte sie anhand dessen in fünf Typen. Auffällig: Insbesondere offene und verletzliche Personen unterscheiden sich im Hinblick auf die emotionale Widerstandsfähigkeit in der aktuellen Ausnahmelage.

„Letztere erleben die Pandemie deutlich stressfreier als extrovertierte Menschen“, erklärt Zacher. Eine Beobachtung, die so nicht unbedingt vorhersehbar war. „In normalen Zeiten sind introvertierte Menschen eher diejenigen, deren Wohlbefinden im Gegensatz zu offenen und geselligen Personen, deutlich niedriger ist.“ Die Befragung zeige jedoch, dass sie vor allem im ersten Lockdown deutlich besser durch die Zeit gekommen sind. Aber wieso?

Krise ist für Menschen mit weniger sozialen Bedürfnissen leichter

„Die Pandemie ist eher konsistent mit ihren Bedürfnissen. Sie brauchen andere Menschen im Alltag weniger stark. Das bedeutet nicht, dass Sie keine sozialen Kontakte haben, sondern einfach, dass sie gut allein klarkommen.“ Zacher fügt an, dass sich in der Studie zu den unterschiedlichen Typen auch Muster in der Berufswahl erkennen lassen. „Personen, die im Fitnessbereich arbeiten oder als Vertreter sind eher extravertiert, ein Bibliothekar eher introvertiert.“

Erkenntnisse, die für das individuelle Krisenmanagement nützlich sind. „Die Persönlichkeit kann man natürlich nur schwer verändern, aber daraus lassen sich Bewältigungsstrategien ableiten.“ Solche, die die Krise weniger bedrohlich und kontrollierbarer machen. Und den eigenen Bedürfnissen Rechnung tragen.

