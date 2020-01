Leipzig

Am Dienstag ist im Leipziger Süden der Strom ausgefallen. Am Nachmittag waren einige Haushalte in der Südvorstadt und im südlichen Zentrum ohne Strom, betroffen waren vor allem Anwohner der Shakespeare- und der Schenkendorfstraße. Inzwischen sei das Problem wieder behoben, meinte eine Sprecherin der Leipziger Stadtwerke.

Laut Frank Viereckl von den Leipziger Stadtwerken ging gegen 16.51 Uhr die Meldung über die Störung ein. Ursache soll ein Kabelschaden in der Telemannstraße gewesen sein. Techniker konnten die Leitung innerhalb weniger Minuten wieder reparieren.

Von LVZ