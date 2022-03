Leipziger Südfriedhof: Gedenkanlage für Märzgefallene wird übergeben

Leipzig

Auf dem Leipziger Südfriedhof wird an diesem Sonnabend um 10 Uhr eine frisch restaurierte und in Teilen umgestaltete Gedenkanlage für die Opfer des Kapp-Lüttwitz-Putsches übergeben. Auf den Tag genau vor 100 Jahren war das Grabfeld für die Märzgefallenen (XIX. Abteilung, 2. Gruppe, nahe Osttor Prager Straße) eingeweiht worden. Am 19. März 1922 hatten sich 70 000 bis 80 000 Menschen aus diesem Anlass an einem Trauerzug vom Augustusplatz zum Südfriedhof beteiligt.

Bei dem Putsch gegen die noch junge Demokratie in Deutschland kamen in Leipzig etwa 150 Menschen gewaltsam ums Leben. Allein am 14. März 1920 – dem sogenannten „Leipziger Blutsonntag“ – wurden auf dem Augustusplatz mindestens 15 Arbeiterinnen und Arbeiter von Kapp-Anhängern erschossen. Auf Antrag der Linksfraktion hatte der Stadtrat im Juni 2020 beschlossen, die Gedenkanlage auf dem Südfriedhof wieder in einen angemessenen Zustand zu versetzen. Die Namen von 38 gefallene Arbeitern auf einem Findling waren zuletzt kaum noch lesbar. Gleiches galt für dessen Überschrift: „Den gefallenen Kämpfern aus den Kapptagen. Das dankbare Proletariat.“

Die 38 Namen von Arbeiterinnen und Arbeitern, die während der ersten Tage des Putsches in Leipzig ums Leben kamen, sind auf dem Findling nun wieder gut lesbar. Quelle: Heinz-Joachim Halbach

Künstlerisches Denkmal kehrt auf den Südfriedhof zurück

Mit Unterstützung der städtischen Friedhofsverwaltung hat die Paul-Benndorf-Gesellschaft mehrere Arbeitseinsätze durchgeführt, um die gesamte Grabanlage zu restaurieren, berichtete Linken-Stadtrat Volker Külow. Dabei wurde auch ein künstlerisches Denkmal für die Opfer des Putsches, welches früher schon mal auf dem Südfriedhof stand, nun in das Grabfeld für die Märzgefallenen integriert. Es trägt die Inschrift „Sie sind unvergessen.“

Zur Übergabe der gesamten Anlage am Sonnabend an die Friedhofsverwaltung werden Vertreter der Paul-Benndorf-Gesellschaft, Umweltbürgermeister Heiko Rosental (Linke) und Leipzigs Linken-Chef Adam Bednarsky sprechen. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen. Darüber hinaus soll später in den Augustusplatz noch eine Bodenrelieftafel eingelassen werden, die an den „Blutsonntag“ erinnert. Das Geld dafür wird durch Spenden aufgebacht. Die Hälfte der benötigten 10.000 Euro hat bereits eine Frau gespendet, die Mitglied im Stadtverband der Linken ist, aber anonym bleiben möchte, so Stadtrat Külow.

Von Jens Rometsch