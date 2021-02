Leipzig

„Hollywood“ hat die Tanzschule Jörgens ihren Abend überschrieben, der am Samstag aus Plagwitz auf ihrer Homepage kostenlos gestreamt wird. Damit alles perfekt läuft, wird fast eine Woche lang geprobt. Die Leipziger Tanzschulen lassen sich viel einfallen, damit ihnen die Kunden während der Corona-Zwangspause nicht weglaufen. Sie bieten diverse Online-Workshops an, damit die Eleven Walzer & Co. nicht verlernen und vielleicht ein paar neue Schrittfolgen lernen. Doch sie wollen endlich eine Perspektive – vor allem von der Politik, die sie in den aktuellen Pandemie-Debatten meist vergisst. Sie wollen den Blick für die gesundheits- und sozialpolitische Bedeutung des Tanzens schärfen. Diesem Zweck diente ein virtuelles Treffen mit Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) und diversen Landespolitikern. Doch hat das was gebracht?

Kleine Betriebe stehen am wirtschaftlichen Abgrund

Bodo Seifert (Tanzschule Seifert), Oliver Thalheim (Tanzschule Oliver und Tina) und Fred Jörgens (Tanzschule Jörgens) machen bei einem virtuellen Treffen mit Landespolitikern auf die Situation der sächsischen Tanzschulen aufmerksam Quelle: Christian Modla

„Wir waren zunächst froh über den Kontakt. Denn wir haben keine Lobby“, sagt Oliver Thalheim, Inhaber der Tanzschule Oliver & Tina: „Da sind wir froh, überhaupt wahrgenommen zu werden.“ Vor allem kleine Unternehmen der Branche stehen bereits am wirtschaftlichen Abgrund. Daher sei es wichtig, dass alle gemeinsam ihre Sorgen und Nöte schildern können. Konkrete Aussagen, ab wann Tanzschulen wieder öffnen dürfen, gab es freilich nicht. Aber zumindest das Versprechen, in einem Stufenplan nicht vergessen zu werden.

Staatliche Hilfen für die Betriebe seien zwar geflossen, „aber eben viel zu spät“, sagt Thalheim. „Die wirtschaftlichen Folgen sind auch für uns groß. So verlieren wir beispielsweise Neukunden, die meist zwei, drei Jahre bei uns bleiben. Daher rechne ich mit Folgeschäden bis Herbst 2023.“ Thalheims 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit November 2020 wieder in Kurzarbeit. Es besteht durchaus die Gefahr wie in der Gastronomie, dass sie sich neue Jobs suchen und abspringen. „Das versuchen wir natürlich zu verhindern.“ Die Krise werde für interne Schulungen, Weiterbildungen, Training, aber auch gestreamte Veranstaltungen genutzt.

Tanzschulen sind schon sechs Monate im Lockdown

Viele sind bei Dance-Apps motiviert. „Aber wer hat schon Platz, eine größere Schrittfolge im Wohnzimmer zu tanzen und dabei noch auf den Bildschirm zu schauen“, sagt Thalheim, der die eigene Firma vor mittlerweile zwölf Jahren mit Tina Spießbach gegründet hat. „Das mag im Yoga-Studio oder beim Fitnesskurs funktionieren. Doch Tanz lebt auch von der Gruppe und Geselligkeit.“ Die Leute wollen einfach Live-Unterricht.

Veranstaltungen und Bälle sind weggebrochen

„Als große Tanzschule leben wir von großen Veranstaltungen und Bällen, doch die sind alle weggebrochen“, ergänzt Fred Jörgens. Der Jubiläumsball in der Kongreßhalle, mit dem die traditionsreiche Tanzschule ihren 60. Geburtstag feiern wollte, ist bereits zweimal abgesagt und verschoben worden. Sechs Monate Lockdown mussten alle Tanzschulen bislang verkraften. Im Mai bis Oktober 2020 hatten sie bundesweit einen Umsatz von maximal 65 bis 75 Prozent, prognostiziert Jörgens.

„Ich machen mir große Sorgen um die kleinen Betriebe“, sagt der ADTV-Tanzlehrer und Trainer: „Wir als große Tanzschule schaffen das schon, auch wenn die Überbrückungshilfen viel zu spät ausgezahlt werden.“ Doch Jörgens, die 20 Mitarbeiter – darunter zwei Azubis – beschäftigen, sind auch ein Wirtschaftsunternehmen. Für Ausbildungsplätze erhalte er nicht mal staatliche Förderung, weil Tanzlehrer als Ausbildungsberuf nicht staatlich anerkannt ist.

„Die Perspektive fehlt uns“, bestätigt auch Bodo Seifert von der gleichnamigen Tanzschule, die als Familienbetrieb ohne Angestellte arbeitet. „Wir stellen ab und an einen Film auf die Homepage, in dem wir Schritte erklären. Für uns ist es wichtig, die Kontakte zu halten“. Er befürchtet, dass einige nach dem Lockdown aus Angst oder finanziellen Sorgen heraus nicht wiederkommen.

Vertrauen auf gute Hygienekonzepte

„Wir müssen mit dem Virus leben. Einfach sagen: Es bleibt geschlossen – das ist doch keine Antwort von der Politik“, betont Fred Jörgens, der auf die im Vorjahr funktionierenden Hygienekonzepte verweist. „Es gibt kein Licht am Horizont – das geht so nicht.“ Er habe das Gefühl, dass die Politik keine richtigen Antworten hat, wie eine Öffnungsstrategie überhaupt aussehen kann. Kreative Lösungen der Tanzschaffenden seien da genauso gefordert, wie das Vertrauen der Politik in die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Einrichtungen.

Von Mathias Orbeck