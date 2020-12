Leipzig

Zu Weihnachten dürfen Familien in Sachsen zusammen kommen. Die Angst ist jedoch groß, ältere Verwandte mit dem Coronavirus anzustecken. Leipziger können sich in rund einem Dutzend städtischer Corona-Testzentren untersuchen lassen. Gerade vor den Feiertagen wird dieses Angebot stark nachgefragt. Nun springen auch private Anbieter auf den Zug auf.

Montag Vormittag hieß es Schlangestehen beim Institut fuer Zukunft (IfZ) . Ein gewohntes Bild vor dem angesagten Technoclub im Leipziger Kohlrabizirkus, wäre nicht gerade Pandemie. Die überwiegend jungen Besucher sind nicht wegen der Musik gekommen, sondern um sich in einzigartiger Kulisse einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Seit Sonntag bis einschließlich Donnerstag, dem 24. Dezember, können sich Menschen im IfZ untersuchen lassen.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Idee kommt aus Berlin – Test kostet 35 Euro

„Die Idee habe ich von einem Freund. Er hat mehrere Testzentren in Berliner Clubs eröffnet“, erklärt die Organisatorin Jasmin Meinert. In nur sechs Tagen habe die 22-Jährige mit ehrenamtlichen Helfern des IfZ das Zentrum „auf die Beine gestellt“. Ein Test kostet 35 Euro, die Bezahlung erfolgt online, ebenso wie die Terminvergabe – beziehungsweise erfolgte. Denn bereits nach wenigen Stunden waren alle Termine vergeben.

Jasmin Meinert organisiert das Corona-Testzentrum im IfZ. In nur sechs Tagen habe die 22-Jährige mit ehrenamtlichen Helfern das Zentrum „auf die Beine gestellt“. Quelle: André Kempner

Ein 13-köpfiges Team aus medizinischem Fachpersonal führt ehrenamtlich pro Tag um die 180 Tests durch; 800 insgesamt. Auch Krankenschwester Marita R. ist dabei. Ihren Nachnamen möchte sie nicht angeben, um die Patienten der Praxis, in der sie normalerweise tätig ist, nicht zu verunsichern. „Der Test ist eine Entscheidungshilfe, ob man die Familie zu Weihnachten besuchen sollte oder nicht“, sagt die 25-Jährige.

Aber sie warnt auch: Das Ergebnis „ist nur eine Momentaufnahme“. Es zeige nur an, ob man zu dem Zeitpunkt ansteckend sei. Nur ein PCR-Test gebe Gewissheit, ob man das Coronavirus bereits in sich trage. Sie rät dringend zu einer zusätzlichen Selbstisolation vor dem Besuch bei der Familie.

Warum lassen Sie sich vor Weihnachten testen? Viele junge Menschen haben sich am Montag im IfZ aus Corona testen lassen. Diese sind die Gründe. Miriam H, 23 Jahre: „Mein Bruder und ich möchten meine Familie in Göttingen besuchen und keinen gefährden. Meine Eltern sind schon über 60 Jahre alt.“ Fina H., 25 Jahre: „Meine Oma hatte vor zwei Jahren die Grippe, das hat alles verändert. Weil ich Sie zu Weihnachten in Niedersachsen besuchen wollte, habe ich einen Test gemacht. Jedoch habe ich mich gerade gegen einen Besuch entschieden. Das Risiko ist trotz Test zu hoch.“ Marc A., 23 Jahre: „Anders als viele andere besuche ich nicht meine Eltern zu Weihnachten, sondern meine Großeltern in Plauen, damit sie nicht so alleine sind. Beide sind über 80 Jahre alt, darum habe ich mich getestet. Vorher habe ich mich schon zehn Tage selbst isoliert.“

Teststation im Restaurant „Chocolate“ bietet auch PCR-Tests an

Auch das Restaurant „Chocolate“ im Barfußgässchen öffnet am Dienstag um 10 Uhr seine Pforten als temporäres Coronatestzentrum. Die Idee stammt von Michael Kuriat, Mitbegründer des Chocolate. Anders als im IfZ wird dort auch nach den Feiertagen getestet. Außerdem werden neben den Schnelltests für 39,99 Euro auch PCR-Tests zum Preis von 89 Euro angeboten.

„Pro Stunde können 16 Personen getestet werden, die Registrierung und die Bezahlung erfolgen online“, sagt Sprecherin Anja Herzog. Die genauen Öffnungszeiten habe man jedoch noch nicht festgelegt, man wolle schauen wie hoch der Andrang ist. „Aber es zeichnet sich bereits ab, dass die Nachfrage groß ist“, erklärt Herzog.

Mitbegründer des Chocolate, Michael Kuriat bereitet die Eröffnung des Corona-Testzentrums vor. Quelle: Schach&Matt GmbH

Stadt Leipzig sieht private Testzentren kritisch

„Wir von der Stadt Leipzig sind zurückhaltend, was die privaten Testzentren betrifft“, entgegnet der Pressesprecher Matthias Hasberg auf Anfrage. Vor einigen Monaten fehlten die Testkapazitäten. Nun gebe es so viele Anbieter, dass sich ein privater Markt etabliere. Es könne fatal sein sich testen zu lassen und sich „in tückischer Gewissheit zu wiegen, gerade in der Weihnachtszeit“, sagt er weiter.

Hasberg befürchtet Menschenansammlungen an den neuen Zentren. Sinnvoller seien die Coronatestzentren in Pflegeheimen und Krankenhäusern, in denen Patienten, Bewohner und Personal regelmäßig getestet werden müssen. Prinzipiell rät er eher zu einem Besuch in städtischen Zentren.

Wo gibt es weitere Testzentren in Leipzig ?

Diese findet man auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS). Auch die Öffnungszeiten in der Weihnachtszeit sind dort gelistet. Im Gegensatz zu den anderen Anlaufstellen, ob städtisch oder privat, hat das Testzentrum am Flughafen Leipzig/Halle auch während der Feiertage geöffnet, von 16 bis 20 Uhr. Die Universitätsklinik Leipzig (UKL) öffnet bereits am zweitem Weihnachtsfeiertag wieder ihre Corona-Testambulanz.

Von Pauline Szyltowski