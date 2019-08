Leipzig

Der Leipziger Teckelverein – der älteste seiner Art in Ostdeutschland – feierte am Wochenende sein 125-jähriges Jubiläum. Mit einem kräftigen Halali der Jagdhornbläser wurde die Feier vor dem Hundeplatz auf dem Agra-Gelände eröffnet. Vertraute Töne für viele der Vierbeiner. Doch längst nicht alle Teckel we...