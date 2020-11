Leipzig

Kurz nach 14 Uhr auf dem Thomaskirchhof. Am sonnigen Samstagnachmittag haben sich schon ein paar Dutzend Menschen vor dem Leipziger Bachdenkmal eingefunden. In einer Stunde beginnt die Motette. Eine der wenigen kulturellen Veranstaltungen in diesen Tagen.

Ziemlich weit vorne in der Schlange stehen Christa (78) und Susanne (53) Schmidt. Mutter und Tochter besuchen gerne die Motetten am Wochenende. Mutter Christa ist fast jede Woche da: „Mir hat etwas gefehlt, als der Thomanerchor im Frühjahr wegen der Corona-Maßnahmen nicht auftreten konnte“, erklärt die Leipzigerin. Mitte Mai trat der Chor nach zweimonatiger Pause erstmals wieder vor Publikum auf - wenn auch zunächst nur vor 120 Personen und in Minimalbesetzung der Thomaner aus den Abiturklassen.

Mutter Christa Schmidt (78) geht regelmäßig mit ihrer Tochter Susanne (53) (v.l.) zu den Motetten in der Thomaskirche. Quelle: André Kempner

Ein Stück weiter in der Schlange steht Verena Zybell. Die 51-jährige Leipzigerin vertreibt sich – so wie einige andere Wartende – die Zeit bis zum Einlass mit einem Buch. Normalerweise braucht sie sich nicht in die Warteschlange stellen. Da ihr Sohn bei den Thomanern singt, kann sie auf der Elternempore Platz nehmen. Wegen Corona ist diese aber zur Zeit gesperrt. „Ich freue mich, meinen Sohn und den Chor heute wieder singen zu hören“, erzählt sie stolz. Schon seit fünf Jahren ist er dabei. Angefangen hat er als Sopran und ist mittlerweile nach dem Stimmbruch im Bass angekommen.

Verena Zybells (51) Quelle: André Kempner

Suse Marx kommt schon seit mindestens 20 Jahren zur Motette. „Obwohl meine Eltern nicht kirchlich waren, war das Interesse für die Thomaskirche schon immer da“, erzählt die 84-jährige. Auch wenn die Abstandsregeln notwendig seien, findet sie schon, dass man im Publikum „momentan etwas isoliert“ sitzt.

Suse Marx (84) ist schon seit mehr als 20 Jahren regelmäßig in der Thomaskirche zur Motette. Quelle: André Kempner

Für Christian Scholz sind die Motetten in der Thomaskirche ein Highlight in der Woche. „Der Thomanerchor zusammen mit der Predigt sind für mich eine Zeit der Ruhe und Besinnung. Es ist eine schöne Musik zur Ehre Gottes“, erklärt der 66-jährige. Danach gehe er wieder gestärkt in den Alltag.

Christian Scholz (66) ist begeistert von den Motetten mit dem Thomanerchor. Quelle: André Kempner

Die Motettenbesucher warten geduldig

Langsam füllt sich der Thomaskirchhof. Immer mehr Kulturinteressierte und Kirchgänger stellen sich in die Warteschlangen vor den zwei Eingängen. Die meisten kommen zu zweit oder als Familie mit kleinen Kindern. Mittlerweile sind es schätzungsweise mehr als 150 Personen. Alle scheinen sich an die Abstandsregeln zu halten und warten geduldig auf den Einlass. Als es um halb drei soweit ist, kann man die Aufregung förmlich spüren. Ohne große Drängelei suchen sich die Leuten einen Platz auf den Kirchenbänken, auf denen auch ein Programm ausliegt.

Während mehr Besucher in die Kirche strömen, singt sich der Thomanerchor auf der Empore zusammen mit dem Kantor Gotthold Schwarz ein. Begleitet werden sie von einem Kontrabassisten und einem Cellisten. Sie gehen nochmal einige schwierige Stellen durch und Schwarz muntert die Thomaner auf: „Und denkt dran. Macht ein freudiges Gesicht. Gleich geht es los!“ Unten scheinen die Plätze gut gefüllt zu sein.

Für einige Interessierte ist kein Platz

Normalerweise hat die Thomaskirche eine Kapazität für bis zu 1200 Personen. Wegen der neuen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und der strengeren Abstandsregelungen können seit November nur noch 250 Besucher in die Kirche, statt zuletzt 360. An diesem Tag ist Cornelia Krause eine der wenigen, die nicht reindürfen. „Tut mir leid. Wir können da leider nichts mehr machen“, versucht eine Mitarbeiterin zu besänftigen. Die Erfurterin Cornelia Krause hatte ihre Tochter in Leipzig besucht und wollte das mit der Motette verbinden. „Ich finde es schade, dass momentan kaum Kultur stattfindet. Kultur ist für mich Leben“, sagt die 59-jährige. Mit ihr sind es noch einige, die enttäuscht vor der geschlossenen Tür stehen bleiben. Das Glockengeläut verstummt. Durch das Kirchengemäuer dringt leise die Orgel nach draußen.

Die Enttäuschung bei Cornelia Krause (59) ist groß: in der Thomaskirche sind schon alle 250 Plätze belegt, die momentan erlaubt sind. Quelle: André Kempner

Nach der Veranstaltung zeigt sich Thomaskantor Schwarz erfreut. „Trotz kurzer Vorbereitungszeit hatten wir eine schöne Motette. Ich freue mich, wenn wir auch im Dezember weiterhin mit halber Stärke weitermachen können. Vor allem wegen des Weihnachtsoratoriums“. Die nächste Motette unter der Leitung des Kantors Gotthold Schwarz findet an diesem Samstag um 15 Uhr in der Thomaskirche statt. Dann singen die Thomaner das Requiem op. 48 von Gabriel Fauréum.

