Leipzig

Der Reformationstag am Sonntag wurde als der Festtag auserkoren, an dem die Thomaskirche ihre neuen Glocken einweiht und erstmals der Öffentlichkeit vorstellt. Eingehängt wurden sie bereit im April, doch das ursprünglich für Pfingsten geplante Ereignis musste coronabedingt verschoben werden. Am Wochenende reisen nun Spender, Unterstützer, Gemeindemitglieder und geladene Gäste aus ganz Deutschland an. Mit dabei ist auch die Glockengießer-Firma Bachert aus Neunkirchen/Baden. Weil Meister Bachert für die berühmte Leipziger Thomaskirche eine perfekte Arbeit abliefern wollte, war er erst nach dem dritten Guss restlos zufrieden.

Im Glockstuhl der Thomaskirche befindet sich das restaurierte Geläut mit den vier neu gegossenen Glocken. Quelle: Andre Kempner

Glockenläuten bei Gottesdienst und Gemeindefest

Der Festgottesdienst um 11 Uhr ist mit 500 Besucherinnen und Besuchern bereits ausgebucht. Im Laufe des Gottesdienstes werden alle acht Glocken vorgestellt und einzeln angespielt. Gegen 11.30 Uhr ist dann das imposante Läuten des kompletten Klangkörpers erstmals weithin zu vernehmen. Anschließend wird im Thomaskirchhof Gemeindefest gefeiert, mit Suppe und Würstchen, einer Glockentorte vom Café Kandler, mit musikalischen Aufführungen, Souvenirverkauf – und dem nochmaligen Läuten der neuen Glocken gegen 13.15 bis 13.30 Uhr.

Pfarrer Martin Hundertmark nahm im April die neuen Glocken in Empfang. Quelle: Andre Kempner

Läutordnung wird ausgearbeitet

Bedient werden die acht Glocken von der Sakristei aus. Dort befindet sich die Steuerung, die allerdings auch per Fernbedienung möglich ist. In fast 90 Prozent aller Fälle wird das Geläut vorprogrammiert, nur in wenigen Sonderfällen wird es per Hand gesteuert. Nach dem Reformationstag soll es keinesfalls ruhig werden um die neuen Klangkörper. Aber in Zukunft sollen die alten, tief tönenden Glocken etwas seltener und die neuen, helleren, öfter zum Einsatz kommen. Wann genau, regelt eine Läutordnung, die demnächst erstellt wird. „Damit kann man schon am Klang hören, welche Veranstaltung in der Kirche stattfindet“, so Pfarrer Martin Hundertmark. Öffentliche Turmführungen – gegen eine Spende – finden sonnabends um 13, 14 und 16.30 Uhr statt sowie sonntags um 11, 14 und 15 Uhr (außer am 31. Oktober).

Die beiden ältesten Glocken der Thomaskirche, die Gloriosa von 1477 und die Hilliger von 1565, haben einen neuen Glockenstuhl erhalten. Quelle: Andre Kempner

Die älteste und größte Glocke, die Gloriosa von 1477, soll künftig nur an zwölf besonderen Tagen im Jahr erklingen. Die Sakramentsglocke kommt bei Taufen zum Einsatz, die Motettenglocke bei Motetten und Konzerten, die Kasualglocke bei Trauungen oder Trauerfeiern. „Wir haben auch die Idee, dass jedes Jahr am 9. Oktober ein ökumenisches Stadtgeläut mit allen Glocken der Innenstadt stattfinden könnte“, so Pfarrerin Britta Taddiken. Denn auch die Nikolaikirche besitzt ein neues, ebenfalls achtstimmiges Geläut.

Spenden aus aller Welt und Fördermittel

Die Gesamtkosten für das Jahrhundertprojekt der Thomaskirche – inklusive Umbau des Glockenstuhls, Korrektur der Aufhängung der vier alten Glocken, Restaurierung der Antriebstechnik und Guss der vier neuen Glocken – belaufen sich auf 500.000 Euro. Die Hälfte dieser Summe wurde über Spenden aus aller Welt eingenommen, die größte Einzelspende kam mit 99.000 Euro aus den USA. Die andere Hälfte wurde über Fördermittel finanziert.

Von Kerstin Decker