Leipzig

Wer in Deutschland mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, muss sich je nach Stadt auf erhebliche Preisunterschiede einstellen. Eine Erhebung des ADAC von 21 deutschen Städten mit über 300.000 Einwohnern macht die Differenzen deutlich. Die Verkehrsbünde in Deutschland verlangen im Schnitt 77,50 Euro für eine Monatskarte.

Dabei erstreckt sich die Preisspanne von 55,20 Euro für eine Monatskarte in München bis hin zu 109,20 Euro in Hamburg. Mit 78,90 Euro liegt Leipzig im bundesweiten Vergleich knapp über dem Durchschnitt. Sachsens Hauptstadt schafft es hingegen auf Platz zwei der günstigsten Städte. In Dresden zahlen Reisende im Monat nur 61,50 Euro. Leipzig schafft es gerade mal auf Platz 15.

Auch bei den Tageskarten ist die Differenz nicht unerheblich. Zwischen dem günstigsten Ticket in Stuttgart mit 5,20 Euro und den teuersten Tickets in Köln und Bonn mit je 8,80 Euro liegen 70 Prozent Preisunterschied. Ein Tagesticket kostet im Schnitt 7,02 Euro. Leipzig liegt aber auch dort mit 7,60 Euro knapp über dem Durchschnittspreis.

Kinder fahren in Leipzig am günstigsten

Kinder fahren in der Messestadt hingegen am günstigsten. Mit 1,20 Euro für eine Tageskarte für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren schneidet Leipzig im Vergleich am besten ab. Unter sechs Jahren fahren Kinder in allen Städten kostenlos.

Von ebu