Leipzig

Sprechstunde in der Tierarztpraxis Kolonnadenstraße. Maryna aus Kiew zeigt am Empfangstresen ihren ukrainischen Pass vor. Und einen Pass für ihren Hund? Besitzt sie nicht. Brauchte sie in der Ukraine nicht. Richie, der zweijährige Chinesische Schopfhund, ist ihr Ein und Alles, wie ein Kind. Niemals hätte die 42-jährige Mitarbeiterin einer Kinderbibliothek ihren Vierbeiner im Kriegsgebiet zurückgelassen. Von der ukrainisch-polnischen Grenze ist sie mit einem Bus nach Leipzig gekommen, Richi war immer an ihrer Seite. Jetzt lebt sie in Grünau, wo auch ihre Eltern und ihre drei Töchter untergekommen sind.

Heimtierpass, Chip und Tollwutimpfung

Normalerweise dürfen Tiere in die EU nur mit Heimtierpass, Chip und Tollwutimpfung einreisen. Für die Tiere ukrainischer Flüchtlinge wurden die Regeln gelockert. Sie müssen aber hier umgehend zum Tierarzt und nachträglich den EU-Standard erbringen. Vor allem soll sichergestellt werden, dass keine Tollwut eingeschleppt wird, die in der Ukraine noch auftritt. „Das hat in unserer normalen Sprechstunde zu langen Wartezeiten geführt“, berichtet Tierärztin Anja Eigenseer (32). Deshalb bietet sie mit ihrer Praxispartnerin Melanie Schwarze (33) am Dienstag erstmals eine Spezialsprechstunde für ukrainische Flüchtlinge an. Termine gibt es von Vormittag bis Nachmittag im Viertelstundentakt. Die Resonanz ist sehr groß, alle Termine sind ausgebucht. Der kommende Dienstag ist ebenfalls schon voll belegt, danach soll es mit der kostenlosen Spezialsprechstunde weitergehen.

Studenten helfen in der Sprechstunde

Unter Aufsicht von Tierärztin Anja Eigenseer untersucht Veterinärmedizin-Student Robert Mosebach (22) den Hund Richi. Quelle: André Kempner

Nun sitzt Hund Richi also auf dem Behandlungstisch – zitternd, aber brav. Schleimhäute, Zähne und Ohren werden kontrolliert, die Lymphknoten abgetastet, Herz und Lunge abgehört. Nicht nur Tierärztin Anja Eigenseer untersucht den zweijährigen Rüden, sondern unter ihrer Aufsicht auch zwei Studenten der Veterinärmedizin: Lena Böger (24), die im elften Semester ist und nur noch zwei Prüfungen vor sich hat. Und Robert Mosebach (22) aus dem achten Semester, der sich über jede Praxiserfahrung freut, die er sammeln kann. Neben den Untersuchungen übernehmen die beiden Studierenden die Dokumentation, die auch gelernt sein will. Außerdem sprechen sie sehr gut Englisch, aber das nützt ihnen gerade nicht viel: Hundebesitzerin Maryna versteht weder Englisch noch Deutsch. Den Auskunftsbogen zum Tier hat sie zum Glück schon mal in ukrainischer Sprache ausgehändigt bekommen. Darüber hinaus verständigen sie und die Tierärztin sich mit dem Google-Übersetzungsprogramm auf dem Handy. Bei Richi fällt ein leichtes Herzgeräusch auf, das soll unter Beobachtung bleiben. Maryna nickt, alles klar.

Paten für Tiere aus der Ukraine gesucht

Tierärztin Anja Eigenseer (Mitte) untersucht zusammen mit Studentin Lena Böger den Hund Richi. Mit Besitzerin Maryna aus Kiew (links) verständigen sie sich per Google-Übersetzungsprogramm. Quelle: André Kempner

Unklar ist, wer die Kosten für die Behandlung übernimmt, die pro Tier zwischen 30 und 80 Euro liegen. Die ukrainischen Flüchtlinge sollen jedenfalls nicht zur Kasse gebeten werden. Kostenlose Sprechstunden sind aber auch nur in Einzelfällen erlaubt. Ob 50 Patienten pro Tag als Einzelfälle anerkannt werden? Anja Eigenseer und Melanie Schwarze bezweifeln das. Deshalb haben sie sich etwas anderes einfallen lassen: Sie erstellen Rechnungen und suchen Paten, die die Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge bezahlen. Bisher haben sich schon rund 40 Paten gefunden.

Zahlt, wer bestellt, auch die Rechnung?

Dass in diesem Punkt noch viel Regelungsbedarf besteht, bestätigt auch der Leipziger Tierarzt Dr. Volker Jähnig. Seine Praxis betreut das Tierheim Leipzig, in dem mehr als 50 Tiere ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen worden sind. Für deren Behandlung sind Rechnungen über mehrere tausend Euro offen – aktuell ist aber unklar, wer sie bezahlt. „Wenn der Staat die Tierseuchen-Prophylaxe anordnet, um die Tollwut zu unterbinden, muss auch die Kostenfrage geklärt werden“, findet der Vizepräsident der Sächsischen Landestierärztekammer. Entweder das Land Sachsen oder aber die Landratsämter seien da in der Pflicht.

Von Kerstin Decker