Die Leipziger Anwaltschaft verliert einen ihrer prominentesten Mitglieder. Klaus Füßer, Verwaltungsrechtler und Gründer der Kanzlei Füßer & Kollegen, ist letzte Woche nach langer Krankheit verstorben. Der gebürtige Ludwigsburger (Baden-Württemberg) wurde nur 58 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau und einen gemeinsamen Sohn sowie zwei erwachsene Töchter aus der vorangegangen Ehe in Bozen (Südtirol). „In Trauer gedenken wir seiner und sind dankbar für die gemeinsame Zeit“, schreiben seine Kolleginnen und Kollegen in einer Trauermitteilung auf der Website der Kanzlei. „Gern erinnern wir uns an die zusammen bearbeiteten interessanten und herausfordernden Mandate ebenso wie an die vielen gemeinsamen Aktivitäten auch außerhalb des Kanzleialltags“, heißt es weiter.

1997 Gründung von Füßer & Kollegen

Füßer hatte ab 1983 an der Freien Universität Berlin Rechtswissenschaft, Philosophie und Politik studiert. Er war seit 2000 als Dozent in der Fachanwaltsausbildung bei der Deutschen Anwaltsakademie tätig. 1997 gründete er die Kanzlei Füßer & Kollegen in Leipzig, die seit 2014 im Trias-Haus am Ring residiert. In den 25 Jahren gewann er mit seinem Team immer wieder spektakuläre Prozesse auch gegen die Stadt Leipzig. So zwang er im sogenannten Kita-Urteil 2014 die Stadtverwaltung zu einer Schadenersatzzahlung an ein Ehepaar, das wegen eines fehlenden Kita-Platzes für ihren Sohn auf Verdienstausfall geklagt hatte. Der Fall erregte in den Medien bundesweite Aufmerksamkeit, die Entscheidung hatte Präzedenzcharakter.

Stadt mehrmals juristisch besiegt

Nicht weniger öffentlichkeitswirksam war auch der von Füßer im Namen des Best Western Hotels erzwungene Baustopp am Hotel Astoria (2019) und der vorläufige Stopp des Bewohnerparkens im Waldstraßenviertel (Februar 2020), der im Auftrag einer Steuerkanzlei am Liviaplatz vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht durchgesetzt wurde. Im April 2017 erstritt er im Namen eines Mandanten die Sperrung der Harkortstraße für den Schwerlastverkehr. Zudem war die Meyer-Werft in Papenburg (Niedersachsen) jahrelang ein Hauptmandant seiner Kanzlei, er vertrat sie in Streitfällen bei der Erweiterung der Ems als Schifffahrtsweg. Die „Wirtschaftswoche“ kürte Füßer & Kollegen im September 2020 als eine bundesweite „Top-Kanzlei“ für Umwelt- und Bauplanungsrecht.

Letzter öffentlicher Auftritt beim Opernball

Ab Sommer 2021 wurde es ruhiger um den Hobby-Motorrad- und -Skifahrer. Seine schwere Krebserkrankung zwang ihn ab Oktober dazu, die Führung der Kanzlei abzugeben. Er widmete sich in den letzten Monaten komplett seinem Privatleben. „Seit geraumer Zeit wusste ich, dass meine persönliche Lebensperspektive wegen einer unabwendbar tödlichen Erkrankung zeitlich klar begrenzt sein würde“, schrieb er damals an sein Team. Beim Opernball am 30. Oktober 2021 war er mit seiner Frau Doreen letztmals bei einem öffentlichen Ereignis. In den folgenden Monaten kämpfte er mit den Folgen der Krebserkrankung, am 26. April verlor er diesen Kampf zu Hause an der Seite seiner Frau.

