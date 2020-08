Leipzig

„Das macht man nicht“, ruft eine Frau aus dem Hintergrund.

Eine Studentin hat sich in den grünen Sarg auf dem Augustusplatz gelegt. Ihre Freunde fotografieren sie mit dem Handy. Macht man das nicht?

Anje Heinz (31) und Maria Förster (44) finden: Doch, macht man. Die Trauerrednerin und die Trauertherapeutin haben am Samstag in Leipzig den Memento-Tag ausgerufen. Angelehnt an den Satz „Memento Mori“ (lateinisch für: „Sei dir der Sterblichkeit bewusst“), wollen sie „Endlichkeit und Vergänglichkeit wieder mehr in das gesellschaftliche Bewusstsein rücken.“ Warum?

Ein Sarg, in dem man Probe liegen soll

Der Augustusplatz hat sich am Samstagnachmittag bei 34 Grad in eine kleine Todes-Messe verwandelt. Viele Kollegen aus der Leipziger Bestattungs-Branche haben ihre Stände aufgebaut. Ein Steinmetz, der Grabsteine gestaltet. Ein Urnenmacher, der einem hilft, eine Urne zu schnitzen – für Verwandte, Bekannte. Oder für sich selbst.

Man kann sich eine Trauerkutsche ansehen und mieten, um etwa dem verstorbenen Opa ein letztes Mal durchs Dorf zu fahren. Und eben auch ein grüner Holzsarg liegt bereit, in dem man Probe liegen kann.

Heinz und Förster glauben: Es würde uns allen guttun, mehr und früher über das Sterben nachzudenken. Und nicht zuletzt würde es ihnen dabei helfen, einen ordentlichen Job zu machen. „Die meisten kommen zu mir und haben keine Ahnung, wie ihre Beerdigung aussehen soll“ sagt die Trauerrednerin Förster. „Das macht unsere Arbeit nicht unbedingt leichter.“

„Die Wenigsten wissen, dass man die Urne zu Hause aufbewahren kann“

Zu ihrem Job kam Förster erst vor vier Jahren. Sie hatte bis dahin als Standesbeamtin gearbeitet. Und weil sie für ihre Hochzeitsreden stadtweit bekannt war, fragten die Kolleginnen ab und an: Warum hältst du nicht mal eine Trauerrede? Aber Förster winkte ab. „Das war nichts für mich“, sagt sie.

Dann, vor vier Jahren, starb ihr Bruder. Und es begann die Suche nach einem Trauerredner. „Wir fanden niemanden, der uns gefiel“, sagt Förster. Schließlich gewann die Familie den mittlerweile verstorbenen Leipziger Impresario Peter Degner. Der eine rührende Rede hielt – und Förster einen Ruck gab. Sie erkannte, dass sie das auch machen könnte.

Aktionstag der Bestattungsunternehmen auf dem Augustusplatz in Leipzig. Hier: Dietmar Dietze mit seiner Trauerkutsche. Quelle: Kempner

Heute hält Förster 200 Trauerreden im Jahr, an etwa jedem Werktag eine. Sie sagt: „Das größte Problem ist, dass die meisten sich erst mit dem Tod beschäftigen, wenn alles schon zu spät ist.“ Viele Familien wüssten gar nicht, was nach dem Tod einer nahestehenden Person alles möglich sei.

Zum Beispiel, erzählt Förster, dass man einen Verstorbenen noch 24 Stunden zu Hause behalten dürfe, bis die Bestatter kommen. Oder, dass man eine Trauerfeier im eigenen Wohnzimmer durchführen dürfe. Dass man danach sogar die Urne zu Hause behalten könne.

Sie war Teil der schwarzen Szene, dann wurde sie Bestatterin

„Sie können heute die Asche Ihrer Eltern nach Holland schicken, dort wird sie mit Erde vermischt und daraus wird ein Baum gezogen. Den Baum können Sie in Ihrem Garten pflanzen“, erzählt Förster. Bei einer Familie sei es so, dass immer wenn der Baum aus der Asche der Mutter im Frühjahr blüht, alle sagen: „Die Mama kommt heim.“

Deshalb, um all das zu erfahren, gebe es den Memento-Tag. „Damit wir uns daran erinnern, dass wir alle irgendwann sterben – und uns darauf vorbereiten können“, sagt Förster.

Aktionstag der Bestattungsunternehmen auf dem Augustusplatz in Leipzig. Steinmetz Uwe Winzer mit seinem Sohn Max Quelle: Kempner

Försters Mitorganisatorin, die Trauertherapeutin Antje Heinz, beschäftigt sich dagegen schon fast ihr ganzes Leben lang mit dem Tod als kulturellen Topos. In der Schulzeit war sie Grufti, Anhängerin der schwarzen Szene, WGT-Gängerin. Als dann in der zehnten Klasse ein Praktikum anstand, sagte ihre Mutter: „Geh doch zum Bestatter, dann brauchst du nichts Neues zum Anziehen.“ Genau das tat Heinz. Und arbeitete weiter dort, 13 Jahre lang.

Häufig kommen die Kunden der Trauertherapeutin vom Bestatter

„Ich habe dort alles gesehen, erlebt, gemacht“, sagt Heinz. Als 2005 bei dem tragischen Unfall auf der Kleinmesse eine Sechsjährige von einem Rolltor erschlagen wurde, war es Heinz, die das Kind aufbahrte. „Sie musste dreimal neu angezogen werden“, sagt sie, „und ihr Vater war jedes Mal dabei.“

Aber nicht all ihre Kunden seien immer so tapfer gewesen. Da begriff Heinz: Es fehlt eine Instanz zwischen dem Tod und der Beerdigung. Sie ließ sich zu Therapeutin ausbilden, heute arbeitet sie hauptberuflich in dem Job, bildet andere aus. Und häufig kommen ihre Kunden von genau ihnen: Jenen Kollegen, die heute auch einen Stand auf dem Augustusplatz aufgebaut haben.

