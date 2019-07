Lokales Kulkwitzer See - Leipziger Triathlon sorgt für Einschränkungen im Verkehr Anlässlich des 36. Leipziger Triathlons wird es am 28. Juli rund um den Kulkwitzer See zu Verkehrseinschränkungen kommen. Bei dem Sportereignis werden über 1000 Sportler an erwartet.

Ein Eindruck vom 35. Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See. Am Wochenende geht das Sport-Event in die nächste Runde. Quelle: Andre Kempner