Mit Liebe zum Lärm: Starke EP „Have Head“ der Leipziger Band Mellie

Die Band Mellie gibt sich Rezensenten-freundlich. Im Waschzettel zur Debüt-EP „Have Head“ ist keine Rede davon, dass sich der Sound nicht einordnen lasse oder die Gruppe den Heavy-Jazz-Punk-Wer-Weiß-Was-Noch erfunden hätte. Stattdessen nennt der Text das Noise-Pop-Kind beim Namen und zählt artig die Referenzen auf: 90er-Zeug wie Stereolab, Blonde Redhead oder das Oeuvre des Labels Kill Rockstars, auf dem unter anderem die Riot-Grrrl-Band Bikini Kill erschienen ist.

Im Gespräch, das Corona-bedingt in einer Telefonkonferenz stattfindet, berichten Julia Boehme (Gesang, Gitarre) und Marius Huber (Gesang, Bass), wie die komplexen Noise-Nummern im Proberaum entstehen. Aus Ideen und Improvisationen fügen sich Fragmente, und aus denen wachsen Songs. „Das braucht Zeit, macht aber Spaß und strengt uns nicht an“, erklärt Boehme.

Die feine Feile zum Abschluss

Die beiden an den Saiten wissen um die Qualitäten ihres Drummers Alexander Günther, bekräftigen unisono, dessen vertrackte Grooves zu lieben. Bei den Proben gönnen sie dem Mann an der Schießbude seinen Auslauf, sind laut Huber geübt darin, einander „auch mal für ein paar Takte zu ignorieren und dann wieder zusammenzufinden“. Im Anschluss wird die feine Feile geschwungen. Mit Erfolg: Die Nummern auf der Platte sind vielschichtig, aber zugänglich. Der schleppende Noise-Pop-Song „Friends“ etwa erinnert an Sonic Youth und stünde jeder Indie-Radio-Playlist gut zu Gehör.

Den Mix verantwortet der Drummer ebenfalls, entsprechend wuchtig klingt sein Instrument. Gitarre und Bass sind mit Liebe zum Lärm, aber ohne auffällige Overdub-Zauberei hinzugefügt. An den Texten hat Julia Boehme genauso getüftelt wie das Trio an der Musik. So entstehen hübsche Metaphern, etwa wenn sich das lyrische Ich ganz am Ende der EP in „First Fridge“ mit einem lustigen Magnet auf einem Kühlschrank vergleicht.

Ein Kleinod namens „Cars“

Einer der Höhepunkte auf der 6-Track-EP ist das Noise-Pop-Kleinod „Cars“. Nach dem Gitarren-Intro startet ein scheppernder Groove, der immer wieder abbricht. Gitarre, Bass und Gesang halten den Song zusammen. Wenn der Zuhörer denkt, denen muss doch beim Auszählen der Takte schwindelig werden, singt Boehme, dass sie aus dem Fenster guckt und Autos zählt („Sitting in the window/ counting shiny new cars“). Nach zwei Strophen wird der Beat gerade, treibt den Track durch eine Art Refrain mit verzerrtem Gesang in einen Lärm-Rausch – nach 2:33 Minuten ist alles gesagt, das Lied zu Ende. Musik im 90er-Sound für die Streaming-Generation, die atemlos auf Replay klickt.

Bei den einschlägigen Diensten, auf Vinyl und Tape ist „Have Head“ von Mellie nun zu haben. Live wäre das sicher auch eine Macht, eine bereits geplante Tour soll wohl später nachgeholt werden.

„Have Head“ von Mellie, erschienen bei Flennen und RDS Rec. HH. auf Tape, Vinyl und digital.

Von Uwe Schimunek