Leipzig

Im Rathaus hört heute eine der dienstältesten Amtsleiterinnen auf: Angelika Freifrau von Fritsch – seit 18 Jahren Leiterin des Umweltamtes – geht in den Ruhestand. Die Mutter von drei Kindern will sich jetzt im heimischen Rackwitz stärker um familiäre Dinge kümmern. Die Freifrau hat seit 2001 das Leipziger Umweltamt geführt.

Die „ Freifrau“ wurde der gebürtige Eberswalderin aber nicht in die Wiege gelegt. Ursprünglich hieß sie Braun und lernte beim Mathematik-Studium in der Bergakademie Freiberg den Freiherren von Fritsch kennen, den Spross eines alten sächsischen Adelsgeschlechts, dessen Vorfahren im Jahr 1733 in den Adelsstand erhoben wurden, weil sie für Sachsen den Wermsdorfer Frieden aushandelten. „Ich wollte 1975 eigentlich an der Leipziger Karl-Marx-Universität ökonomische Kybernetik studieren, aber zum Glück ist daraus nichts geworden“, erzählt die heute 66-Jährige. „Damals hatten sich zu viele Mädchen beworben.“ Stattdessen studierte sie an der Bergakademie, lernte dort ihren zukünftigen Mann kennen und ging anschließend wie dieser nach Leipzig. Dort fing sie im Institut für Energetik an und gehörte so zu denen, die EDV-Programme für die DDR-Energiewirtschaft schrieben.

Erst LDPD , dann FDP

Das Interesse an der Politik weckte dann ihr Schwiegervater. „Er war damals in der LDPD, also der Partei der Liberalen in der DDR“, sagt sie. So wurde die Freifrau auch LDPD-Mitglied und noch zu DDR-Zeiten in den Kreistag Delitzsch gewählt. Als sich die LDPD nach der Wende mit der FDP vereinigte und diese bei der Landtagswahl 1990 knapp die Fünf-Prozent-Hürde schaffte, wurde die Mathematikerin Landtagsabgeordnete. „Als kleine Oppositionspartei konnte man damals nicht viel erreichen“, erinnert sie sich. „König Kurt konnte schalten und walten wie er wollte.“

Trotzdem forderte die FDP dort als erste Partei die Rettung des vom Braunkohleabbau bedrohten Dreiskau-Muckern. Aus diesem Vorstoß wurde ein Prüfauftrag an die Landesregierung – und Dreiskau-Muckern steht noch heute.

Umweltdezernentin in Freiberg

1994 war Schluss mit der Landtagsarbeit. Die inzwischen in die CDU gewechselte Wahl-Leipzigerin war ein halbes Jahr arbeitslos, baute das Umweltzentrum der Handwerkskammer in Trebsen mit auf und erhielt 1997 das Angebot, Umweltdezernentin in Freiberg zu werden. „Ich war schon zu DDR-Zeiten im Kreistagsausschuss für Energie und Umwelt und auch im Landtag im Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft“, erzählt sie. Der Job passte also und die Freifrau ging für vier Jahre als Dezernentin nach Freiberg. Als 2001 dort ein Landratswechsel anstand, reichte sie ihren Abschied ein und ging als Umweltamtsleiterin nach Leipzig. „Ich habe immer Glück gehabt“, meint sie heute. „Ich wurde immer angefragt.“

In Leipzig hatte ihr Vorgänger eine Führungsposition im damals mehrere tausend Mitarbeiter zählenden Leipziger Betrieb für Beschäftigungsförderung (BfB) übernommen, und aus der Behörde hatte sich niemand um den Amtsleiterposten beworben.

„Von Null auf Grün“

Für die Freifrau gab es mehr als genug zu tun: Der Pleißemühlgraben wurde geöffnet, die Fabrik-Areale von BMW und Porsche mussten umweltrechtlich geprüft und eine Olympia-Bewerbung auf den Weg gebracht werden, bei der jeder Standort unter Umweltaspekten zu analysieren und zu bewerten war. „Als in Leipzig die erste Umweltzone im Freistaat Sachsen eingeführt wurde, sind wir von Null auf Grün gesprungen“, erzählt die Amtsleiterin, denn Leipzig „übersprang“ damals die gelbe und die rote Plakette und führte gleich die grüne ein. „In der Handwerkskammer saßen meinem Chef Herr Rosenthal und mir 600 Leute gegenüber, die von uns wissen wollten, was uns einfällt.“

Und warum ist Leipzigs Umweltamtsleiterin nicht in die Partei der Grünen gewechselt? „Das ist weder mein Lebensstil noch mein Denken“, antwortet sie. „Ich bin sehr für Umweltschutz und Artenvielfalt – das muss aber auch finanzierbar sein.“

Hochwasser-Katastrophe und Jagd

Zäsuren waren auch die beiden Hochwasser in den Jahren 2011 und 2013. „2013 wurde zum ersten Mal das in den 70er-Jahren errichtete Nahle-Auslaufbauwerk gezogen, um die Stadt vor Hochwasser zu schützen“, erinnert sich die Fast-Ruheständlerin. Schlobachs Hof wurde damals überflutet und die Hochwasser-Katastrophe ausgerufen. Damit wurden geltende Gesetze außer Kraft gesetzt und die Entscheidungsbefugnisse an den Katastrophenstab übertragen – die Freifrau mittendrin.

Den Trubel der letzten 18 Jahre hat sie überstanden, weil ihr Mann ihr den Rücken freigehalten habe, berichtet sie. Auch ihr Hobby – die Jagd – habe dazu beigetragen. „Wenn nicht gejagt wird, wächst der Wald nicht“, verteidigt die Freifrau das für eine Umweltamtsleiterin ungewöhnliche Hobby.

Eigentlich hätte ihre Amtszeit im Rathaus schon am 1. Februar enden müssen. Doch in der Behörde gab es Personalengpässe und die Freifrau erklärte sich bereit, etwas länger zu bleiben. Diese Engpässe sind jetzt behoben, am Freitag, 30. August, endet ihre Amtszeit endgültig. Am 25. Oktober wird es aber noch eine Verabschiedung durch Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) geben.

Verabschiedung im Rathaus geplant

Auch danach wird die Ruheständlerin noch ab und an in Leipzig zu sehen sein. „Ich werde weiter in mehreren Ehrenämtern arbeiten“, erzählt sie. „Zum Beispiel als Präsidentin der Vereinigung ehemaliger sächsischer Landtagsabgeordneter und als Vorsitzende des Fördervereins des Umweltinformationszentrums Leipzig.“ Doch am meisten freut sie sich die Powerfrau jetzt auf das Leben mit der Familie und mit Freunden in Rackwitz.

Von Andreas Tappert