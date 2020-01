Leipzig

Daten und Informationen gehören inzwischen zu begehrten Rohstoffen. Auf diesen Wandel in der Weltwirtschaft hat die Leipziger Universität reagiert und den Studiengang „Data Science“ ins Leben gerufen. Wie die Hochschule mitteilt, können sich Studierende ab sofort zum Sommersemester 2020 für den Masterstudiengang bewerben. Planmäßig dauert das Aufbaustudium vier Jahre.

Der neue Studiengang ist ausschließlich wissenschaftlich geprägt und an der Fakultät für Mathematik und Informatik angesiedelt. Die Hochschule konzentriert sich bereits seit einigen Jahren auf das Themenfeld Big Data. So ist das Studium auch mit dem Forschungszentrum ScaDS. AI (Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence) angebunden, das auch vom Bund gefördert wird.

Daten verarbeiten

Geplant sind derzeit Veranstaltung zum Datenmanagement und Datenanalyse. Es geht also darum, wie große Mengen von Daten organisiert und ausgewertet werden können. Dabei wird auf Automatisierungsprozesse gesetzt, also das der Großteil der Arbeit von Computern übernommen wird. So ist ein weiteres Themenfeld auch das maschinelle Lernen. Die Universität stellt in Aussicht, das erworbene Wissen in Rahmen von Praktika und Abschlussarbeit auch praktisch zu erproben.

Studierende, die in Leipzig bereits Informatik, Wirtschaftsinformatik oder das Grundstudium Data Science erfolgreich abgeschlossen haben, können sich daher ohne weitere Hürden einschreiben. Bewerber aus anderen Studiengängen müssen Vorkenntnisse in der Mathematik und der Informatik vorweisen können. Die Anmeldung ist bis zum 15. März möglich.

Neue Wirkstoff

Außerdem teilte die Universität mit, dass an der medizinischen Fakultät ein neues Institut gegründet wurde, an dem zu neuen Wirkstoffen geforscht werden soll. Dabei soll erforscht werden, wie Wirkstoffe in der Pharmazie entwickelt werden können und wie sie zur Anwendung kommen.

Im Zentrum steht dabei allerdings die Arbeit mit Computern: Als Leiter wurde Jens Meiler berufen, der in Simulationen und mithilfe künstlicher Intelligenz neue Proteine entwickelt. Die Wirksamkeit dieser Stoffe soll dann in experimentellen und klinischen Studien geprüft werden.

Von tsa