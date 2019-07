Leipzig

Das Leipziger Universitätsklinikum (UKL) hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Am 20. Juni übergab der bisherige Aufsichtsratschef Professor Knut Löschke (68) sein Amt an Professor Guido Adler (72). Löschke, Leipziger Naturwissenschaftler, Unternehmer und Honorarprofessor an der HTWK Leipzig, war seit 2003 Mitglied im Aufsichtsrat und übernahm 2013 dessen Vorsitz. Adler ist Mediziner und war bis 2017 Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Heidelberg. Zuvor hatte er leitende Funktionen an den Unikliniken in Marburg, Mainz und Ulm. Im UKL-Aufsichtsrat ist Adler seit 2008. Die LVZ traf sich mit beiden zum Interview.

Sie sitzen beide sehr entspannt nebeneinander. Hat die Amtsübergabe gut geklappt?

Adler: Ja, wir haben beide nette Worte füreinander gefunden. Wir kennen und schätzen uns, arbeiten schon seit über zehn Jahren gemeinsam im Aufsichtsrat. Ich habe nur scherzhaft gesagt, jetzt wo IT eine immer größere Rolle spielt, geht der IT-Experte und ein Internist und Gastroenterologe übernimmt. Aber Herr Löschke hat die Weichen gestellt, und die Landesregierung unterstützt das großzügig.

Demnach wird also IT, die Nutzung modernster Hard- und Software in der Medizin, der neue Schwerpunkt am UKL?

Adler: Das ist kein Schwerpunkt, sondern schlicht und einfach die Basis, ohne die ein Universitätsklinikum nicht gut funktionieren kann. Da haben alle Universitätsklinika großen Nachholbedarf. Die knappen Investitionsmittel wurden vorwiegend für Baumaßnahmen, Geräte oder Renovierung benötigt.

Elektronische Patienakte ist ein zentrales Thema

Welchen Nutzen bringt die IT-Aufrüstung dem Patienten?

Adler: Ganz zentral ist da die elektronische Patientenakte, in der alle Patientendaten erfasst und bei einem Arztwechsel ohne Informationsverlust weitergegeben werden. Beispiele sind auch die Auswertung von Röntgenbildern, von EKGs, von genetischen Analysen oder die Erkennung bösartiger Veränderungen der Haut durch den Einsatz moderner Software. Der Aufsichtsrat ist auch dazu da, Empfehlungen zu geben, wo investiert werden muss, um die Hochschulmedizin in Leipzig wirklich ganz nach vorn zu bringen.

Löschke: Der Freistaat hat sehr viel ins Leipziger Uniklinikum investiert, das sieht jeder, der durch die Liebigstraße geht, wo die neuen Klinikkomplexe stehen. Aber wichtig ist jetzt, auch in die Infrastruktur, in moderne Medizintechnik, in IT zu investieren und den Bestand zu erhalten.

Wo steht das UKL im bundesweiten Vergleich? Das Universitätsklinikum in Heidelberg ist ja schon allein mit 13 000 Beschäftigten eine andere Hausnummer als das UKL mit rund 5400.

Adler: Das Universitätsklinikum in Heidelberg ist deutlich größer und hat auf dem Campus ein hervorragendes wissenschaftliches Umfeld mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum und den Lebenswissenschaften der Universität. Ich würde sagen, die Universitätsmedizin in Heidelberg, Berlin und München spielt in einer anderen Liga. Das Leipziger Uniklinikum steht aber im bundesweiten Vergleich mit den übrigen Klinika sehr gut da und holt auch im Bereich der klinischen Forschung deutlich auf.

In welchem Bereich konkret?

Adler: Die Leipziger Universitätsmedizin hat sich eine Weile schwer getan, Forschungsverbünde aufzubauen. Seitdem es aber das integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum für Adipositas gibt, das von Professor Stumvoll eingeworben wurde, geht es vorwärts. Man beurteilt eine medizinische Fakultät – darüber zu reden, ist eigentlich Sache des Dekans und nicht meine, aber Forschung, Lehre und Krankenversorgung gehören ja zusammen – immer auch danach, wie viele kompetitiv eingeworbene Forschungsverbünde es gibt. Da könnten es in Leipzig mehr sein.

Wo sehen Sie da noch Chancen?

Adler: Da sehe ich vor allem eine Chance in der Krebsmedizin mit dem neuen Krebszentrum und einer weiteren Stärkung der onkologischen Grundlagenforschung.

„Abbau von Doppelstrukturen in der Verwaltung von Fakultät und Klinikum “

Was wollen Sie denn anders machen als Herr Löschke?

Adler: Im Grundsatz nichts. Aber ich muss mich hüten, dem Medizinischen Vorstand zu sehr ins operative Geschäft hineinzureden. Die Versuchung ist da, da ich ja selbst sieben Jahre Vorstand in Mainz und in Heidelberg war.

Löschke: Ich musste lernen, dass ein Klinikum doch etwas anders tickt als ein Unternehmen in der freien Wirtschaft. Am kompliziertesten war das Geflecht zwischen den Gewährträgern, also den Ministerien in Dresden – Wissenschaft, Finanzen und Soziales – , dem Aufsichtsrat des UKL und dem Vorstand sowie der medizinischen Fakultät und der Uni. Sich da zurecht zu finden, war nicht einfach. Aber ich glaube, durch meine Außensicht ein bisschen zur Verbesserung der Beziehungen beigetragen zu haben.

Adler: Das ist für mich ein Stichwort, was ich aus meiner Erfahrung als Dekan und als Vorstand ändern möchte. Die Zusammenarbeit zwischen der medizinischen Fakultät und dem Klinikum in Leipzig muss intensiver werden. Der Dekan und der Medizinische Vorstand sollten jeweils Sitz und Stimme im Klinikumsvorstand beziehungsweise im Dekanatskollegium erhalten. Durch Abbau von Doppelstrukturen in der Verwaltung von Fakultät und Klinikum können die finanziellen Ressourcen besser eingesetzt werden.

Wie wird sich denn Ihre Zusammenarbeit mit dem neuen Medizinischen Vorstand, Professor Christoph Josten, gestalten?

Adler: Ich gehe davon aus, dass wir sehr gut zusammen arbeiten werden. Professor Josten kennt als langjähriger ärztlicher Direktor das Klinikum und als derzeitiger Dekan die Strukturen der Medizinischen Fakultät bestens und weiß um die Herausforderungen.

Was ist denn, wenn

Professor Wolfgang Fleig, der entlassene medizinische Vorstand,

vor Gericht gewinnt? Kommt er dann zurück? Die gerichtliche Klärung, wann sein Arbeitsverhältnis endet, steht ja noch aus.

Löschke: Das ist kein Thema. Die Abberufung gilt. Punkt.

Wo liegen denn die besonderen Stärken des UKL?

Adler: Das ist die moderne Bausubstanz, die auch zu einer hohen Patientenzufriedenheit und zu guten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter beiträgt. Wir haben hier sehr gutes Personal, es sind viele Neuberufungen erfolgt mit ausgezeichneten Leuten, etwa im Bereich der Hämatologie mit Professor Uwe Platzbecker. Die Life-Studien und die Adipositasforschung sind deutschlandweit Alleinstellungsmerkmale.

„Das UKL muss sich stärker mit den Gesundheitseinrichtungen in der Region vernetzen“

Sind weitere bauliche Veränderungen geplant?

Löschke: In der Planung sind Erweiterungsbauten vorgesehen. Es geht dabei um die wichtigen Unikliniken, bei denen eine Zunahme der Patientenzahlen zu erwarten ist durch die demografische Entwicklung und die wachsende Stadt Leipzig. Die Dörfer sterben leider aus, kleinere Krankenhäuser könnten Probleme bekommen mit dem Personal und den Patienten. Die medizinische Versorgung in Sachsen wird sich auf die drei Zentren Dresden, Leipzig und Chemnitz konzentrieren. Das UKL muss der ländlichen Region helfen zum Beispiel durch Telemedizin und das Entsenden von Ärzten.

Adler: Das UKL muss sich stärker mit den Gesundheitseinrichtungen in der Region vernetzen und so zur Sicherstellung der regionalen Versorgung beitragen. Der Schwerpunkt des UKL sollte vorwiegend auf der Behandlung der komplexen Krankheitsfälle liegen. Die Kooperation mit anderen Kliniken muss aber zum Nutzen beider Partner und im Sinne einer optimalen Patientenversorgung passieren.

Wie oft wird der neue UKL-Aufsichtsratschef künftig in Leipzig sein?

Adler: Ich wohne in Ulm und werde etwa alle 14 Tage zu Besprechungen und Sitzungen in Leipzig sein. Die Bahnverbindung ist gut.

Gilt noch Ihr Leitspruch, den Sie bei Ihrem Abschied vor zwei Jahren aus Heidelberg genannt haben: „Hauptsache ich bin gesund, und meine Frau hat Arbeit“?

Adler: Ja, meine Frau arbeitet als Anwältin in Ulm. Wir haben vier Enkel zwischen sechs Jahren und einem Jahr, um die ich mich gerne kümmere. Sie sind eine gute Balance zu meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat des UKL.

Interview: Anita Kecke

Zur Person

Prof. Guido Adler vor dem Gebäude der Leipziger Volkszeitung in der Messestadt. Foto: Andre Kempner Quelle: Andre Kempner

Guido Adler wurde 1946 in Heidelberg geboren. Vor seinem Medizinstudium absolvierte er eine Ausbildung zum Marineoffizier. Nach Promotion und Habilitation wurde der Facharzt für Innere Medizin zunächst Professor in Marburg und später in Ulm. Von 1994 bis 1999 war Adler Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm, danach stellvertretender ärztlicher Direktor des dortigen Klinikums. Von 2010 bis 2012 war er Medizinischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz und danach von 2012 bis 2017 Vorstandschef des Universitätsklinikums in Heidelberg. Professor Adler ist verheiratet, lebt in Ulm, hat eine Tochter, zwei Söhne und vier Enkel. A. K.

Von Anita Kecke