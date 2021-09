Leipzig

Auf der einen Seite steht Personalmangel, auf der anderen die Bürokratie: Auch in Leipzig türmen sich vor Unternehmern hohe Hürden, wenn sie ausländischen Arbeitskräften einen Job geben wollen. Trotz des seit letztem Jahr geltenden Fachkräfteeinwanderungsgesetzes „ist die Bürokratie immer noch ein ziemlicher Brocken“, wie Kristian Kirpal, Präsident der IHK Leipzig, bestätigt.

Oft scheitert eine Anstellung an Paragrafen und Vorschriften. Adolf Rocha, Inhaber des Patio del Sol in Plagwitz, wollte einen Syrer in seiner Küche beschäftigen. Obwohl er eigentlich ausgebildeter Zahnarzt sei, habe der Migrant den Job unbedingt haben wollen. „Davor habe ich den Hut gezogen“, so Rocha. „Doch das Amt hat auf dessen bisheriger Tätigkeit in einer Fabrik beharrt und darauf verwiesen, dass es genug registrierte Jobsuchende auf dem Arbeitsmarkt gebe“. Das Problem dabei: Die meisten der vom Arbeitsamt zugewiesenen potenziellen Anwärter schickten laut Rocha nicht einmal eine Bewerbung, der Rest oute sich beim Vorstellungsgespräch als nicht bereit, den Job anzutreten.

Mehr Kulanz in anderen Ämtern?

Zu einer Anstellung für den Syrer kam es im Patio del Sol jedenfalls nicht. Auch ein Albaner, der im EU-Raum eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hatte, bekam für das Patio del Sol kein grünes Licht. Für den Raum Wittenberg hingegen erhielt er eine Genehmigung, berichtet Rocha. In anderen Regionen agieren die Ämter offenbar kulanter, vermutet er.

Auch für einen von der Reinhardt City Gastronomie in Leipzig ausgebildeten Koch aus Eritrea wurde kürzlich von Amts wegen die Festanstellung untersagt. Die Ausländerbehörde in Grimma bemängelte das Fehlen persönlicher Dokumente des im jugendlichen Alter geflüchteten Dawit Gebru Wegu. Die Betreiber des Restaurants in der Alten Nikolaischule wollen den sehr geschätzten jungen Mann dennoch unbedingt anstellen. Letzter Stand: Das Amt erteilte dem Koch eine bis Februar 2022 befristete Beschäftigungserlaubnis. Die Reinhardts sind damit unzufrieden. „Damit bleibt allen Beteiligten die Unsicherheit erhalten.“

Kritik auch von der Dehoga

Auch Dehoga-Sprecher Stefan Niklarz kritisiert, das „immer wieder hier ausgebildeten Facharbeitern die Arbeitserlaubnis verweigert wird“. Ämter müssten stärker mit Verbänden und Arbeitgebern kommunizieren und flexibler werden, statt pauschal Verbote festsetzen. „Es muss sich was tun. Schon jetzt sind 30 Prozent der Arbeitsplätze in der Branche nicht besetzt.“ Aktuell, so Niklarz, zeichne sich zumindest in Leipzig eine Besserung ab. „In der vergangenen Woche hatte ich sehr produktive Gespräche mit Ämtern, unter anderem der Ausländerbehörde und der Arbeitsagentur. Das stimmt mich zuversichtlich.“

Positive Signale brauchen auch andere Branchen dringend. Hendrik Arlt betreibt seinen Wach-, Schließ- und Schutzdienst seit 31 Jahren. Mehrfach hat er in der jüngeren Vergangenheit Aussicht darauf gehabt, Migranten aus Syrien und Afghanistan anzustellen. „Oft ist es an der Bürokratie gescheitert oder an nicht nachvollziehbaren Formalien“, kritisiert er. „Einer meiner Job-Anwärter beispielsweise hatte nur eine Arbeitsgenehmigung in einer Bäckerei und konnte so die Branche nicht wechseln. Das ist absurd.“

Auch Stammkunden bekommen einen Korb

Wäre die nötige Personaldecke vorhanden, könnte er sofort 30 Leute einstellen, so Arlt, der momentan 430 in seiner Firma mit Sitz in der Spinnereistraße beschäftigt. In der momentanen Lage jedoch kann er manche Anfragen auch von Stammkunden nicht mehr bedienen, weil er zu wenig Angestellte hat. „Das ist das Schlimmste, was einem als Dienstleiter passieren kann.“

Hartmut Schleicher, seit über drei Jahrzehnten mit seiner Firma für Sicherheitssysteme sowie einem Schlüsselnotdienst präsent, findet deutliche Worte für die Misere. „Politik und Verbände haben noch immer keinen klaren Weg gefunden, um Ausländer vernünftig in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, kritisiert er. „Viele bekommen im Schnelldurchgang eine Ausbildung. Wenn sie überhaupt die Chance auf einen Job haben, stoßen sie in Betrieben auch mangels Praxis schnell an Belastungsgrenzen und werden regelrecht verheizt. Es ist kein Wunder, wenn sie dann entnervt aussteigen und staatliche Unterstützung vorziehen.“

Die Arbeitsagentur Leipzig weist darauf hin, dass sie nur „in den Fällen, wo es vom Gesetzgeber vorgesehen ist, arbeitsmarktliche Stellungnahmen zur Beschäftigung von Ausländern in unselbständiger Arbeit“ abgebe. Eine positive Stellungnahme erfolge, wenn es um einen konkreten Arbeitsplatz unter Lohn- und anderen Bedingungen ginge, die mit deutschen Arbeitnehmenden vergleichbar sind.

„In der Wach- und Sicherheitsbranche erhielt die Arbeitsagentur Leipzig seit Jahresbeginn drei Aufforderungen von der Bundesagentur für Arbeit, eine Stellungnahme abzugeben“, informiert Sprecher Hermann Leistner. Nur eine davon sei negativ ausgefallen „wegen des zu niedrigen Lohnes, den der Arbeitgeber bereit war zu zahlen“.

Die Ausländerbehörde der Stadt Leipzig betont: Scheitert eine Erwerbstätigkeit im Einzelfall, liege das nicht an Bürokratie oder Formalien, „sondern daran, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Dies wird den betroffenen Arbeitnehmern dezidiert mitgeteilt.“ Es biete sich an, frühzeitig mit der Ausländerbehörde oder einer Beratungsstelle in Leipzig Kontakt aufzunehmen.

„Man will sich nicht mehr schmutzig machen“

Hartmut Schleicher, gelernter Schlosser, kommt auf die andere Problematik zurück, die auch Adolf Rocha erlebte: Deutsche Bewerber sind so rar wie nie. „Ich würde von heute auf morgen mein Personal gern um drei feste Stellen aufstocken“, so der 61-Jährige, Arbeitgeber von zehn Angestellten. „Doch die Motivation, in Berufe einzusteigen, in denen man sich auch mal schmutzig macht, sinkt rapide. Geht das so weiter, werden manche Zweige absterben.“

„Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus“, warnt auch der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. „Wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Also deutlich mehr als in den vergangenen Jahren“, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Das Problem lasse sich nur mit einer deutlich höheren Zuwanderung nach Deutschland in den Griff bekommen. Und – hört man die Unternehmer – mit größerer Flexibilität in den Behörden.

Von Mark Daniel