Leipziger Unternehmervereinschef fordert Optimismus und Zuversicht in der Krise

Leipzig

Aufbruch und neu durchstarten statt den Kopf in den Sand stecken – das ist die Krisen-Devise von Mathias Reuschel. Der Präsident des Unternehmervereins „Gemeinsam für Leipzig“ gibt sich zuversichtlich, „dass es jetzt mit der Wirtschaft in der Region schrittweise wieder aufwärts geht“. Optimismus und enormen Tatendrang sollten die Firmenmanager an den Tag legen. Zuversicht sei mehr denn je gefragt.

„Lasst uns durchstarten“, fordert er die Unternehmerschaft auf. „So haben wir das ja auch nach der Wende gehalten“, erinnert der 62-Jährige, der zugleich Chef des Leipziger Architektur- und Ingenieurbüros S&P ist, das 540 Beschäftigte auf den Lohn- und Gehaltslisten hat. „Für sie und die Region haben wir doch eine Riesen-Verantwortung, die wir gerade in solch schwierigen Zeiten wie der Corona-Krise ganz überzeugend wahrzunehmen haben.“

Von einer „ Schockstarre “ will der Verbandschef nichts hören

Von einer „ Schockstarre“, die kürzlich ein sächsischer Wirtschaftsvertreter infolge der Pandemie ausmachte, mag er nichts hören. „Es ist doch keine Starre, die hier herrscht.“ Sicher, Unternehmer seien auch nur Menschen und dürften ob der Lage durchaus erschrocken sein, mal kurz verharren. „Allerdings müssen sie im Zuge erster Lockerungen von bisherigen Beschränkungen kräftig anpacken, um die Firmen rasch voranzubringen.“ Das sieht Thomas Kunze genauso. Der Bereichsleiter und Prokurist der Firma Köster in Leipzig bringt es auf den Punkt: „Wir dürfen doch nicht voller Angst unter dem Schreibtisch sitzen“, sagt er, der zusammen mit 28 Mitarbeitern im Hochbau aktiv ist. Er gibt sich vielmehr optimistisch: „Wir holen doch nur neuen Schwung, wenn wir mal zurückweichen müssen.“

Und für solchen Aufwind bietet die Leipziger Region laut Reuschel hervorragende Voraussetzungen: Schließlich habe die Stadt Leipzig ein klares Bekenntnis zu Investitionen abgegeben. Diese offensive Positionierung sei außerordentlich wichtig - und zeige sich im Wesentlichen in den 26 Fördermaßnahmen, die die Stadt am 11. Mai auf den Weg gebracht hat. „Auf diesem Klavier an Hilfsmöglichkeiten sollte jeder Unternehmer zu spielen lernen“, veranschaulicht der Vereinsobere seine Auffassung. Diese Bandbreite gelte es mit Engagement zu erfassen, um sie dann sinnvoll anwenden zu können.

„Politiker wie Oberbürgermeister Burkhard Jung und sein Finanzbürgermeister Torsten Bonew haben uns diese Klaviatur zur Verfügung gestellt. Nun ist es an uns, sie zu nutzen.“ Das Nein zur Haushaltssperre schätzt der S&P-Geschäftsführer besonders und stimmt dabei Bonew zu, der urteilte: „Das würde die psychologische Spirale nur weiter nach unten treiben.“ Und bei den Investitionen nicht zu sparen, ist für Reuschel ebenfalls ein ganz wichtiges Signal. „Um die Wirtschaft zu unterstützen, müssen wir gerade jetzt Impulse setzen“, hatte Jung dieses Vorgehen begründet.

Unternehmen sollten jetzt auf ihre Rücklagen zugreifen

Was für den S&P-Geschäftsführer heißt: Auch die Betriebe haben auf diesem Weg ihren Beitrag zu leisten. Und wenn dabei Rücklagen angegriffen oder zusätzlich Schulden in Form von Krediten aufgenommen werden müssten - dann sei das kein Beinbruch, sondern ein ganz normales Wirtschaftsgebaren. „Wenn ich mich auf dem Markt weiterentwickeln will, sind solche Schritte einfach nötig und eine gängige Praxis.“ Deshalb fordert Reuschel seine Unternehmer-Kollegen auf, zu investieren und zwar vor allem in Innovationen.

Erschreckend sei für ihn, dass in dieser Hinsicht die Unternehmerschaft mitunter zu zögerlich vorgehe. Die Märkte existierten noch, „sind nicht verschwunden, sie schlummern nur“. Also müsse sich jeder Manager um sie bemühen, sie so gut es geht wieder zum Leben erwecken. Zudem ermöglichte die eingeleitete Kurzarbeiterregelung den Firmenleitungen, tagaktuell zu reagieren. „Bleiben Aufträge aus, dann kann ich Mitarbeiter nach Hause schicken, aber sofort wieder heranziehen, wenn sich die Lage bessert.“ Diese hohe Flexibilität sei nicht zu unterschätzen. Und dann noch die Kreditlage. „Solch geringe Zinsen wie jetzt - manchmal liegen sie sogar bei Null - hätte ich mir nach der Wende gewünscht.“

Schwärmen übers Konjunkturprogramm

Das, was die Stadt in die Wege geleitet hat, „ist das beste Konjunkturprogramm“, kommt Reuschel ins Schwärmen. Wer in einer „ Schockstarre“ verweile, sei kein Unternehmer in seinen Augen. „Kammern, Politiker und Vereine sollten die Firmenchefs nun animieren, gemeinsam voll loszusegeln.“ Gerade derzeit, „wo es wieder aufwärts geht. Wir selbst müssen das Heft des Handelns ergreifen“, ist der Vereinspräsident überzeugt. Er habe den Eindruck, die Politik sei mitunter fast unternehmerischer unterwegs als die Unternehmer selbst.

Frank Bornemann gehört zu denen, die den Kopf nicht klein beigeben. „Zum Glück haben wir keine großen Einbrüche zu verzeichnen“, sagt der Geschäftsführer der Vollack GmbH aus Radefeld bei Schkeuditz. Mit Architektur- und Ingenieurleistungen sind die 54 Mitarbeiter in der Region vertreten. Für Bornemann ist klar: „Die Krise bietet auch Chancen. Dies müssen wir im Fokus behalten.“

Die Rahmenbedingungen die nun geschaffen und von vielen Wirtschaftsvertretern immer wieder eingeklagt worden seien, so Reuschel, „versetzen uns in einen traumhaften Zustand über Monate. Dies hätte ich mir zur Wendezeit gewünscht, als es darum ging, die Unternehmen auf Vordermann zu bringen“, sagt Reuschel mit Nachdruck und ist sich sicher: Es gelte, dass Politik und Wirtschaft mit ganzer Kraft gemeinsam an einem Strang ziehen.

Von Ulrich Langer