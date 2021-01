Leipziger Verein Klaks als Anlaufstelle für adipöse Kinder – Gefahr vor allem in Corona-Zeiten

Leipzig

Vor Kurzem traf Antje Wagner einen früheren, nun knapp volljährigen Patienten wieder, eineinhalb Jahre nach der Schulung. „Ich habe ihn nicht wiedererkannt“, gesteht die Ernährungstrainerin – mit dem stark übergewichtigen Jugendlichen von damals hatte er nichts mehr zu tun. Kein ständiges, aber doch ein Bilderbuchbeispiel für die Arbeit des Leipziger Klaks-Vereins, der im neuen Jahr ein breiteres Angebot für adipöse Kinder und Jugendliche auffächert.

Das scheint so wichtig wie nie, denn der coronabedingte Bewegungsmangel verschärft die Lage der Klientel: Vor der Pandemie waren in Deutschland 15 Prozent der Drei- bis 17-Jährigen übergewichtig, davon 6,3 Prozent adipös. Eine Forsa-Umfrage im vergangenen Jahr ergab, dass 27 Prozent der Eltern und neun Prozent der Kinder unter 14 Jahre im ersten Lockdown an Kilos zugelegt haben. Zusätzlich fatal: Patienten mit Übergewicht haben oft schwere Covid-19-Verläufe. Das Risiko, an der Virusinfektion zu sterben, ist bei ihnen laut Studie um 48 Prozent höher.

Verein ist seit 14 Jahren aktiv

Bis jetzt verzeichnet Klaks noch keinen spürbar stärkeren Patientenzulauf, doch der könnte nach Ende des Lockdowns kommen. Gegründet wurde der gemeinnützige Verein 2006 unter dem Dach der Sportwissenschaftlichen Fakultät, mit dem Institut für Rehasport, Sporttherapie und Behindertensport als Kooperationspartner. „Klaks“ kürzelt die lange Bezeichnung „Konzept Leipzig: Bewegungsaktive Adipositasschulung für Kinder im Schulalter“.

Von Beginn an zum weitestgehend ehrenamtlich arbeitenden Team gehören Katja Warich (41), Sportlehrerin an der Linné-Grundschule, und Ernährungstrainerin Antje Wagner (54). Sport und Anleitung zu gesünderem Essen bilden wichtige Säulen des Angebots, hinzu kommen medizinische und psychologische Beratung.

18 Familien werden angeleitet

„Ursachen für Übergewicht gibt es viele“, erläutert Antje Wagner, „oft sind es unterschiedliche Belastungen in der Familie sowie fehlendes Wissen über Ernährung, vor allem in sozial benachteiligten Familien oder in Familien mit Migrationshintergrund.“ Aktuell werden 18 Familien geschult – in großen Räumen mit Abstand. Die Sportangebote laufen ausschließlich digital weiter.

Im angefangenen Jahr hat Klaks die Familienberatungsstelle in der Lessingstraße eröffnet, gefördert aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie. Zum aufgestockten Angebot zählt die Nachsorge: Auch nach einer stationären oder ambulanten Reha-Maßnahme kümmert sich das Team sechs Monate lang um Kinder und Jugendliche, damit Fortschritte nicht verpuffen. „Die Rückfallquote bei Adipositas liegt bei rund 50 Prozent“, merkt Antje Wagner an.

Online-Schulung ist in Arbeit

Unterstützung gibt’s auch bei der Suche nach passenden, möglichst wohnortnahen Therapie-, Sport-, Freizeit- und Ernährungsangeboten. Im Laufe des Jahres soll in Kooperation mit der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Uni ein Online-Schulungsprogramm entstehen – vor allem adressiert an Familien, die keinen leichten Zugang zur Präsenzschulung haben. „Der Bedarf ist gerade im ländlichen Raum sehr hoch und die Angebote dort sind leider rar“, weiß Katja Warich.

Der Weg bis zum auch äußerlich sichtbaren Erfolg von stark Übergewichtigen ist weder kurz noch leicht. Doch die Ergebnisse von Disziplin und Geduld können die Lebensqualität Betroffener gravierend verbessern. Gesündere Ernährung, mehr Bewegung und ein bewusster Umgang mit sich steigert automatisch das Selbstwertgefühl. „Schon allein, wenn die Kinder spüren, wie sich ihre Kondition oder die medizinischen Werte verbessern, sorgt das für einen Aufwind“, sagt Antje Wagner. Und: Besser kann es gar nicht kommen, wenn sie frühere Patienten bei einem Treffen nicht wiedererkennt.

Von Mark Daniel