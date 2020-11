Leipziger Verein: Nepal-Hilfe läuft weiter

Leipzig

Trotz der Corona-Pandemie gehen die Mitglieder des Vereins Nepalmed weiter ihrem Ehrenamt nach. Sie bauen seit 2000 mit nepalesischen Partnern das Gesundheitswesen besonders im ländlichen Raum des zweitärmsten Landes Südasiens auf (die LVZ berichtete). Seit 2020 fördert die in Leipzig ansässige Nepalmed Stiftung die Arbeit des eingetragenen Vereins. Auf die Gründung der Stiftung ist Arne Drews, Vereinsvorsitzender und Lungenarzt aus Grimma, besonders stolz. „Es war ein langer Weg, auf dem wir unschätzbare Hilfe durch Jan Klemm von Advelio Vermögenstreuhand, Rechtsanwalt Charles Löhnitz und unseren Treuhänder Steuerberater Holzenleiter hatten. Besonders danken möchte ich den Mitarbeitern der Leipziger Volksbank für die Kontoeröffnung.“

Bau von Produktionsanlage für medizinischen Sauerstoff steht bevor

Drews erhofft sich von der Stiftung die langfristige Sicherung der Unterstützung für Nepals Gesundheitswesen und mehr Öffentlichkeitsarbeit. „Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig unsere Hilfe in den letzten 20 Jahren war“, sagt der Vereinschef. „Unsere Partner konnten dank der finanziellen und beratenden Unterstützung aus Deutschland die dringend notwendigen Schutzmaßnahmen für Patienten und Personal umsetzen.“ Ende des Jahres beginne sogar mit Hilfe von Rotary Clubs aus Warburg und Umgebung der Bau einer Produktionsanlage für medizinischen Sauerstoff. „Das ist ganz besonders in der jetzigen Situation mit schweren Covid-19-Fällen wichtig.“

Auch veterinärmedizinische Projekte laufen

Nepalmed setzt vorwiegend human- und zahnmedizinische, aber mittlerweile auch veterinärmedizinische Projekte und Katastrophenhilfe um. Finanziert werden der ressourcenschonende Betrieb und Ausbau von Krankenhäusern und dörflichen Gesundheitsstationen in entlegenen Distrikten wie Gorkha, Solukhumbu und Accham sowie in Gemeinden des Kathmandutals. Auf den Gebieten Hygiene und Prävention werden Toiletten und Wasserfilterstationen an Gesundheitseinrichtungen, Schulen und öffentlichen Plätzen errichtet. Im Bereich medizinische Bildung fördert Nepalmed regelmäßige Schulungen, Kurse und Konferenzen sowie die Arbeit medizinischer Fachgesellschaften und Famulaturen für Medizinstudenten.

Der sechste Nepal-Krimi ist raus

„Im Moment ist neben der medizinischen Arbeit aber auch die Katastrophenhilfe in Form von Lebensmitteln für Tagelöhner und andere Menschen ohne Einkommen erforderlich. Sie haben schlichtweg nichts zu essen. Wir finanzieren daher eine Suppenküche, die seit Monaten täglich 250 Menschen versorgt“, berichtet Drews.

Der eigene Verlag Edition Nepalmed publiziert Kalender mit Fotos aus Nepal, Bildbände zu Menschen im Himalaya und die von Drews geschriebenen Nepal-Krimis. Gerade ist sein sechster Band „Brutstätten“ erschienen, der sich mit der Veruntreuung von öffentlichen Geldern während der Corona-Pandemie beschäftigt. Alle Einnahmen aus dem Verkauf gehen in die Projektarbeit.

Die Produkte sind im Buchhandel oder bei Nepalmed online erhältlich. „Ich hätte sehr gern die vereinbarten Lesungen und Vorträge durchgeführt. Wir werden sie hoffentlich im neuen Jahr nachholen können“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Nepalmed Stiftung, Liviastraße 2, 04105 Leipzig; www.nepalmed.de; Spendenkonto: Nepalmed Stiftung, Leipziger Volksbank, DE60860956047007468061,GENODEF1LVB;

Nepal-Krimi „Brutstätten“ von Arne Drews. Edition Nepalmed, November 2020, 132 Seiten, Preis 9,80 Euro. ISBN 978-3-947160-23-5.

