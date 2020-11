Leipziger Verein „Offener Dialog“ hilft bei psychischen Krisen

Leipzig

Überforderung, Isolation, eine langwierige Suche nach Therapieplätzen, mangelhafte Ressourcen in der Psychiatrie – all das kann für Menschen zu enormen Hürden auf der Suche nach Hilfe führen.

Der Leipziger Verein „Offener Dialog“ bietet eine Alternative zum gängigen psychiatrischen System durch direkte und unbürokratische Unterstützung wie Krisenbegleitung und Teilhabeberatung. Insgesamt arbeiten hier zur Zeit neun aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Ausbildungswegen, teilweise mit Vorerfahrungen im Psychiatriewesen, teilweise nicht. Gemeinsam ist ihnen jedoch die alternative Sicht auf mentale Gesundheit und die Überzeugung, dass der „Offene Dialog“ hilft. Wer sich hier beim Krisentelefon meldet, erhält schnelle Unterstützung – ohne Krankenkassenabrechnung oder Diagnosen.

Der Verein orientiert sich dabei an der in Finnland entwickelten und praktizierten Methode des „Offenen Dialogs“, die sich an alle richtet, die eine Krise erleben. Dabei werden auch Freunde und Familie involviert und Hilfesuchende erhalten Unterstützung vor Ort bei sich zu Hause.

Hannah Schwochow und Charlotta Bruni sind beide für den „Offener Dialog e.V.“ Leipzig aktiv. Schwochow ist Mitbegründerin des Vereins und arbeitet seitdem in der Krisenbegleitung. Bruni kam zunächst als Betroffene zum „Offener Dialog“ und ist seit Sommer diesen Jahres nun auch selbst im Vorstand, um mit ihren Erfahrungen andere zu unterstützen.

Im Interview mit der LVZ erzählen beide von ihrem alternativen Ansatz des Umgangs mit menschlichen Krisen und warum psychiatrische Einrichtungen ihrer Meinung nach einiges anders machen könnten.

Wie gestaltet sich die Arbeit des „Offener Dialog e.V.?“

Hannah Schwochow: Für mich ist ganz essenziell, dass wir möglichst schnell nach einer Kontaktaufnahme zu den Menschen ins Haus kommen und erst mal zuhören. Wenn es geht, kommen wir mit mehreren Menschen zusammen, die an der Krise beteiligt sind. Dann arbeiten und handeln wir sehr Geschehen-orientiert, das heißt, wir setzen uns zusammen und schauen dann am Ende des Gesprächs, wie es weitergeht. Dabei haben wir keinen vorgefertigten Rhythmus: Es kann sein, dass wir uns drei Tage hintereinander treffen und dann nie wieder, oder aber drei Jahre lang jede Woche. Außerdem ist der Dialog essenziell, also Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, in einer Situation, in der ganz viel ganz schwer ist.

Charlotta Bruni: Beim „Offenen Dialog“ ist, wie der Name schon sagt, alles offen: Die Räume und Gespräche sind frei und auf Augenhöhe. Bei Therapeutinnen und niedergelassenen Ärztinnen sind die Türen dagegen meistens geschlossen, Familienangehörige und Freunde haben oft keinen Zutritt. Dadurch, dass der „Offene Dialog“ nach Hause kommt, entsteht eine ganz andere Atmosphäre. Man erzählt anders und öffnet sich auch anders. Man fühlt sich anders wahrgenommen: als Person, die nicht ein Außenseiter ist. Denn viele Leute, die krank sind, sind ja auch in der Gesellschaft ausgeschlossen.

Was ist eine Krise? Wer kann in eine Krise geraten?

Schwochow: Für mich ist die Krise das, was die Menschen als solches bezeichnen, die es erleben. Wenn die Leute anrufen und sagen, es geht ihnen nicht gut und es muss jemand kommen, dann ist es das, was zählt.

Was können Menschen tun, die in eine Krise geraten?

Schwochow: Uns anrufen (lacht). Es ist schwierig, das so allgemein zu beantworten, weil es für jeden anders ist. Aber was ich wichtig finde, ist, die Menschen, die um einen herum sind einzubeziehen und zu vertrauen, wenn das möglich ist. Die Perspektive auf das Netzwerk ist mir da wichtig. Die Krise des einen ist dann auch die Krise des anderen.

Es ist zu sehr der Standard zu sagen: „Da kenne ich mich gar nicht aus, das ist nicht mein Fachgebiet, lass‘ mal die Profis ran“. Aber ich denke, dass sich mit Krisen alle auskennen. Das ist etwas, was alle erleben und wenn nicht direkt selbst, dann im eigenen Umfeld.

Bruni: Sich nicht sträuben, Hilfe zu rufen. Auch als angehörige Person kann man sich überlegen, was man braucht, um da sein zu können. Nur weil man keine Diagnose hat, heißt das nicht, dass man keine Krisen hat. Es spielt keine Rolle, ob man psychisch krank ist oder nicht. Eine Krise ist das, was Menschen als solche bezeichnen.

Was oder wen wollen Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?

Bruni: Ich möchte als Betroffene für Betroffene Gehör finden. In der Gesellschaft selbst, aber eben auch bei Gesetzgebern. Weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe, zeigen, dass bei Anträgen auf Teilhabe oder zum Beispiel bei dem Opferentschädigungsgesetz viel zu hohe Hürden existieren, die oft auch mit Re-Traumatisierung zu tun haben. Betroffene werden aus dem Staat und der Gesellschaft ausgegliedert. Dass sie dafür kämpfen müssen, überhaupt wieder Teilhabe am Leben zu haben, ist menschenunwürdig. Was verlangt wird, um Hilfe zu bekommen, zum Beispiel bei Anträgen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, ich muss mich nicht ganz nackig ausziehen, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Betroffene möchten als Mensch wahrgenommen werden, nicht als psychisch Kranke.

Schwochow: Krisenbegleitung war das, womit wir gestartet sind. Seit Juli wird das Projekt nun zum ersten Mal durch die Aktion Mensch gefördert: So konnten wir für fünf Jahre zwei neue halbe Stellen schaffen, die sich ausschließlich mit dem Aus- und Aufbau dieses Projekts beschäftigen.

Was sind Ihre Kritikpunkte am bestehenden psychiatrischen System?

Bruni: Wir finden, die Psychiatrie ist einfach zu sehr abgetrennt von dem, was im Umfeld der Person, die die Krise durchlebt, passiert. Ein Problem ist auch das gängige Menschenbild von psychisch Kranken, zum Beispiel, dass den Leuten zu wenig zugetraut wird. Oder dieses „der ist jetzt krank und nimmt sein Leben lang Medikamente“. Was auf jeden Fall auch eine Lücke ist, aber gerade mehr zum Thema wird, ist die Frage nach dem Ausschleichen von Medikamenten. Hier gründet sich gerade eine Gruppe bei uns, die ExIt-Unabhängigkeitsgruppe. Das Thema ist immer wieder bei uns aufgetreten. Hier ist es auch wirklich wichtig, eine gute ärztliche Begleitung zu haben.

Schwochow: Es geht nicht darum, dass etwas richtig oder falsch ist. Uns ist wichtig, Möglichkeiten abzuwägen und zwar gemeinsam. Es gibt bei uns auch Fälle, bei denen sich die Menschen nach ein paar Gesprächen dazu entscheiden in die Klinik zu gehen. Da haben wir dann aber vorher darüber gesprochen, was sie wollen und was nicht. Es geht hier um die eigene Entscheidung.

Arbeiten Sie auch mit anderen Einrichtungen oder Psychiatrien zusammen?

Schwochow: Der offene Dialog in Finnland ist aus der Psychiatrie heraus entstanden, wir jedoch kommen von außen, und das erschwert oft die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen. Weil wir auf der einen Seite eine Kritik am System haben, auf der anderen Seite aber auch an vielen Stellen gerne zusammenarbeiten würden. Das ist oft eine schwierige Gratwanderung.

Von Lea Crescenti