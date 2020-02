App aus Leipzig will Hersteller nerven und Orang-Utans retten

Leipzig

In dramatischem Tempo wird in Indonesien tropischer Regenwald abgeholzt, um Palmöl-Plantagen anzulegen. Dadurch verlieren Orang-Utans und andere Tiere ihren Lebensraum. Menschen aus vielen Ländern kämpfen mit vereinten Kräften darum, die Katastrophe aufzuhalten und den vom Aussterben bedrohten Baumaffen Schutzstationen einzurichten. Unter ihnen der 2007 in Leipzig gegründete Verein Orang-Utans in Not. „Doch eigentlich muss man ganz am anderen Ende ansetzen: Bei den Herstellern, die das billige Pflanzenöl verwenden“, sagt Vereinsvorsitzende Julia Cissewski (46).

Julia Cissewski vom Leipziger Verein Orang-Utans in Not mit Kai Pflaume. Er kennt die „Replace Palmoil"-App und unterstützt das Anliegen. Quelle: privat

Beschwerde beim Hersteller

Im September hat der preisgekrönte Leipziger Verein daher die Smartphone-App „Replace Palmoil“ an den Start gebracht. Sie basiert auf den Daten der Codecheck-App zu problematischen Lebensmitteln. Kunden können damit den Barcode von palmölhaltigen Produkten scannen. Und das sind immerhin etwa 50 Prozent aller Supermarktartikel, von Bratfett und Margarine über Kekse und Schokoladenwaren bis hin zu Kosmetika. Die Scans laufen zunächst beim Verein Orang-Utans in Not ein. Dort werden sie gebündelt und an die Hersteller weitergeleitet – verbunden mit dem Wunsch der Verbraucher, für die betreffenden Produkte in Zukunft kein Palmöl mehr zu verwenden.

Bisher 500 Mails verschickt

Für die Programmierung der App hat der Leipziger Verein 35 000 Euro von der Deutschen Postcode-Lotterie bekommen. Zu den prominenten Botschaftern der Lotterie gehört Fernsehmoderator Kai Pflaume, der die App kennt und das Anliegen unterstützt. „Sie soll die Hersteller zum Umdenken bewegen und dazu beitragen, der Regenwaldzerstörung für die Palmölproduktion ein Ende zu setzen“, sagt Julia Cissewski, hauptberuflich Direktionsassistentin am Max-Planck-Institut. Bisher hat der Verein 500 Mails verschickt, besonders viele an Ferrero, Unilever, Edeka, Bahlsen oder die Alfred Ritter GmbH. Die landen offenbar auch nicht im Papierkorb: Kurz nach Start der App gab es schon eine erste Reaktion von einem Herstellerverband, der in den Dialog treten will.

Orang-Utan im Borneo Orang-Utan-Auffangzentrum in der Nähe von Balikpapan. Quelle: dpa

Weitere Apps für gesundes und nachhaltiges Einkaufen:

Codecheck: Mit dieser App kann man die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, Kosmetikartikeln und Pflegeprodukten auslesen. Der Barcode wird eingescannt und führt zur Inhaltsstoffe-Ampel: Rot sind zu meidende, Gelb potenziell gefährliche und Grün bedenkenlose Inhaltsstoffe. Die App zeigt auch, ob ein Produkt Palmöl enthält oder vegan, glutenfrei oder laktosefrei ist.

Replace Plastic:Verbraucher können mit dieser App den Herstellern mitteilen, dass sie sich für das jeweilige Produkt Verpackungen ohne Plastik wünschen.

ToxFox: Die App des Bundes für Umwelt- und Naturschutz für Kosmetikprodukte und Kinderartikel. Sie zeigt Schadstoffe in Alltagsprodukten, die zu Krebs oder Unfruchtbarkeit führen können.

Barcoo: Neben der Lebensmittelampel informiert diese App über die Nachhaltigkeit von Marken und Produkten, über Inhaltsstoffe und Testberichte und zeigt an, wo das Produkt gerade am günstigsten ist.

