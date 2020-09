Leipzig

Am heutigen Donnerstag wird die 72 Zentimeter starke Bodenplatte gegossen. 50 Laster mit Beton rollen zu diesem Zweck nacheinander in Leipzig-Eutritzsch an. Am Freitag, 25. September, folgt dann die Grundsteinlegung für das einmalige Projekt. Denn dass ein Schachclub zum Impulsgeber für ein großes Wohnhaus wird, dürfte allein schon Seltenheitswert haben. Am Eckgrundstück Delitzscher Straße/Petzscher Straße 1 hat es geklappt.

Eigentlich wollte sich die Schachgemeinschaft Leipzig e.V. nur ein neues Schachzentrum für ihre rund 180 Mitglieder schaffen, zu denen auch viele Jugendliche gehören. Erste Ideen dazu reiften vor fünf Jahren. „Als wir das Grundstück erwarben, wollten wir ein eingeschossiges Vereinsheim errichten und unseren Mitgliedern ein neues Zuhause geben“, berichtet Uwe Attig vom Vorstand. „Dass die städtische Bauordnung in diesem Bereich aber mehrgeschossigen Wohnbau vorschreibt, war uns nicht bewusst und überstieg unsere Fähigkeiten. Eine neue Lösung musste also her.“

16 Wohnungen in den Obergeschossen

Zug um Zug prüfte der Verein mögliche Alternativen für das Grundstück und fand im erfahrenen Bauträger BLF aus Dresden den passenden Partner. Die Experten aus der Landeshauptstadt konzipierten eine integrierte Immobilie, die den städtischen Bauvorgaben entsprach: mit 16 Eigentumswohnungen und einem rund 300 Quadratmeter großen Schachzentrum.

Da die Kosten für ein so großes Schachzentrum für einen Breitensportverein nicht allein zu stemmen sind, war Hilfe gefragt. Lokale Bundestagspolitiker wie Jens Lehmann ( CDU), Landtagsabgeordnete wie Holger Mann ( SPD) oder Wolf-Dietrich Rost ( CDU) und auch Stadtrat Christopher Zenker ( SPD) setzten sich besonders für das Vorhaben ein.

Über 90 000 Euro an privaten Spenden

Das Engagement brachte Erfolg. Das städtische Sportamt fördert die Vereinsräume mit 90 000 Euro, der Freistaat steuert über die Sächsische Aufbaubank (SAB) 332 254 Euro bei. Einen beachtlichen Teil der benötigten Summe stemmte der Verein aus eigener Kraft. Gut 90 000 Euro an privaten Zuwendungen stehen schon auf dessen Spendenbrett, das natürlich 64 Felder hat.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Holger Mann (links) überbrachte im Juni 2019 den Fördermittelbescheid des Freistaates Sachsen an Vereinsvorstand Uwe Attig. Quelle: Bürgerbüro Holger Mann

Die Wohnungen im „Petzscher Eck“ konnten alle bereits im Vorfeld verkauft werden, berichtet Frank Thierfelder. Der Geschäftsführer der Paulick Immobilien Consulting war mit seinem Team als exklusiver Kooperationspartner der Volksbank Leipzig für die Vermarktung zuständig. „Viele Käufer sind Eigennutzer aus Leipzig. Mit Größen von 41 bis 128 Quadratmetern gab es passende Angebote für Singles ebenso wie für Familien mit Kindern“, sagt er.

Würdigung für Leipziger Schachsport

Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Holger Mann findet: „Das ist ein guter Schachzug für Leipzig.“ Mit dem Bau erhalte der mitgliederstärkste Schachverein Leipzigs und Sachsens bald moderne Räume für den Trainingsbetrieb, aber auch für Turniere auf höchstem Niveau. „Ich freue mich, dass es in hartnäckigen Verhandlungen gelungen ist, die Förderung bei der SAB aus der Sportförderung sicherzustellen. Damit werden das große ehrenamtliche Engagement und die Initiative der Vereinsmitglieder, aber auch die Bedeutung des Schachsports für die Stadt Leipzig gewürdigt.“

