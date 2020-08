Leipziger Verein bittet um Spenden für Hungernde im Kosovo

Leipzig

Die Lage ist noch ernster, als sie es ohnehin schon war: Wegen Corona haben sich die Überlebensbedingungen jener Balkan-Gebiete verschlechtert, die der Leipziger Verein „ Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan“ seit Jahren unterstützt.

„Vor wenigen Tagen erhielten wir aus Kosovo Hilferufe“, berichtet Vereinschef Ralph Rüdiger, „viele Bewohner des Dorfes Fushe Kosovo können sich zurzeit kaum Lebensmittel kaufen, da sie sich wegen der Ausgangsbeschränkungen kein Geld durch Pfandflaschen- oder Altmetallsammeln erwirtschaften können.“ Die Schilderung bestätigt hätten Vertreter der Zentralen Wahlkommission Kosovo, so Rüdiger.

Fahrten wegen Corona unmöglich

Seit Jahren schon kümmert sich der Verein, der bis 2019 „Verantwortung für Flüchtlinge“ hieß, unter anderem um humanitäre Hilfe für Kinder – vor allem in Albanien und Kosovo – und reiste mehrfach pro Jahr in die Krisengebiete. Seit Ausbruch des Virus ist das nicht mehr möglich, Spenden werden jedoch weiterhin gesammelt. In den vergangenen Wochen unterstützten die Leipziger das albanische Kinderheim in Peza und das SOS-Kinderdorf Kosovo mit Spenden.

Für Fushe Kosovo schnürt in diesen Tagen die Organisation NGO Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) Lebensmittel- und Hygienepakete, die hungernden Familien gebracht werden und deren Inhalt für rund zwei Wochen reicht. Ein Paket kostet 50 Euro. Weil die finanziellen Mittel dafür bald aufgebraucht sind, hofft Ralph Rüdiger nun auf Spenden für das Projekt aus der Leipziger Bevölkerung. „Mit diesen Einnahmen könnten wir schnellstens mehr kinderreiche Familien unterstützen“, sagt er.

Seine andere Hoffnung: Dass die Pandemie bald kontrollierbar wird, um endlich wieder Richtung Balkan fahren zu können.

Weitere Infos im Internet auf www.kinder-westbalkan.de; Spenden an Westbalkan e.V., Sparkasse Leipzig, IBAN: DE26 8605 5592 1090 0884 57, Verwendungszweck: Hilfen für Kinder in Albanien/ Kosovo

Von Mark Daniel