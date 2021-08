Leipzig

Von der ersten Idee bis zur feierlichen Übergabe eines Schecks in Höhe von 66 .000 US-Dollar für den Kauf einer Anlage, die medizinischen Sauerstoff für Nepal produziert, lag ein langer Weg. Unermüdlich gegangen ist ihn der Leipziger Verein Nepalmed.

Vor zwei Jahren begann die Sponsorensuche

„In der weltweiten Pandemie hat die breite Öffentlichkeit gesehen, wie wichtig Sauerstoff in der Behandlung vieler Erkrankungen ist“, freut sich Lungenarzt und Vereinsvorsitzender Arne Drews über die jüngste Entwicklung bei dem lebensrettenden Nepalmed-Projekt.

Das Partnerkrankenhaus des Vereins in Amppipal, einem Ort im Bergland von Gorkha, habe bislang große Gasflaschen über Tagesreisen aus der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu beschaffen müssen. „Das ist mühsam und teuer. Schon im Januar 2019 habe ich deshalb mit dem Präsidenten der America Nepal Medical Foundation, der ANMF, ein Konzept zur Verbesserung der Sauerstoffversorgung in der ländlichen Region entworfen“, schildert der 51-jährige Mediziner.

Das Partnerkrankenhaus des Leipziger Vereins Nepalmed in Amppipal im Bergland von Gorkha (Nepal). Quelle: privat

Die ANMF hatte gerade die erste Anlage in Kathmandu gebaut und auf LinkedIn veröffentlicht. Drews erkannte das Potenzial, nahm Kontakt auf und begann Sponsoren zu suchen. Nach einem Treffen mit ANMF-Präsident Santosh Sapkota in Washington D. C. im Mai 2019 und Gesprächen mit Rotary in Warburg (Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen) war klar, dass ein Gemeinschaftsprojekt von Nepalmed, ANMF und sechs deutschen Rotary-Clubs unter der Regie des RC Warburg mit einem Gesamtvolumen von 90. 000 US Dollar entstehen würde.

„Es wird nicht nur die Sauerstoffversorgung der Patienten im Krankenhaus gesichert. Auch die medizinischen Einrichtungen der benachbarten Distrikte mit einem Einzugsgebiet von mehr als 300.000 Menschen können beliefert werden“, sagt Drews. „Dadurch erhält das Amppipal Hospital, das wir seit 18 Jahren unterstützen, kontinuierliche Einnahmen, die das Budget des Krankenhauses stabilisieren.“

Hospital entwickelt sich zum Lehrkrankenhaus

Dank der langjährigen Unterstützung durch Nepalmed hat sich das Amppipal Hospital zu einem medizinischen Lehrkrankenhaus der Patan Academy for Health Sciences und einer Modellregion für die Einführung der universellen Krankenversicherung gemausert. Die medizinische Versorgung der Menschen habe sich erheblich verbessert. „Bessere Gesundheit in Verbindung mit der Krankenversicherung für alle hilft, die Armutsspirale zu durchbrechen. Wir gehen diesen Weg mit unseren Partnern in Nepal und Deutschland konsequent weiter. Jetzt wird aber erst mal gefeiert“, kündigt Drews an.

Zur Scheckübergabe hatte der Rotary-Club Warburg geladen. Der nepalesische Honorargeneralkonsul Ram Thapa richtete Dankesworte an die beteiligten Rotarier und den Verein Nepalmed. Nun ruhen die Hoffnungen auf einer raschen Lieferung der Anlage durch den französischen Hersteller.

Von Martin Pelzl