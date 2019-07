Leipzig

Schreiben, was bewegt: Mit dem Projekt „Vor-, gestern und heute“ wendet sich der Leipziger Dialog-Verein an Schreibbegeisterte aller Altersgruppen. Es geht um Themen, die verschiedene Generationen bewegen. Aufgeschrieben, könne Erfahrenes lebendig werden und ein Dialog zwischen den Generationen entstehen. „Ob es eine Betrachtung, eine Kurzgeschichte, ein Krimi, ein Gedicht, Essay, Reisebericht oder etwas ganz Neues wird, ist nicht relevant“, sagt Hannelore Crostewitz, die Leiterin der Textwerkstatt des Dialog-Vereins. „Bewerben können sich alle, die in deutscher Sprache schreiben. Die besten Texte werden unentgeltlich in einem Buch veröffentlicht“, macht die Autorin und Lektorin Mut zum Schreiben. Einsendeschluss ist der 31. August.

Verschiedene Generationen, verschiedene Blickwinkel

„Macht euch Gedanken zum Thema Generationen“, heißt es in dem Schreibaufruf an Jugendliche und junge Erwachsene. „Der Weg ins Leben beginnt mit Hoffnungen und Träumen. Vieles möchte man sein und erleben. Wenn da nicht die Erwachsenen mit ihren Ermahnungen wären. Ist manches davon sinnvoll? Welche Werte und Bräuche würdet ihr weitergeben wollen? Schreibt über euch, eure Eltern und Großeltern.“ Eine Generation später habe sich der Weg ins Leben zu einem Weg durchs Leben gewandelt: „Was ist geblieben von den Weltverbesserungsideen und Träumen? Was ist erhaltenswert, und was sollte besser für immer vergessen werden?“ Zeit für eine Bilanz wird es bei der nächsten Generation: „Ließen sich alle Ziele verwirklichen? War der Lebensweg von Sonne überflutet oder überschattet? Und was sollte den Nachkommen an Traditionen und familiären Gepflogenheiten mitgegeben werden? Welche Erlebnisse und Erfahrungen sind erzählenswert?“

Mitglieder sind zwischen 16 und 80 Jahre alt

Das geplante Buch mit den Geschichten der Generationen ist nicht das erste, das der Verein publiziert. Die Jubiläumsausgabe zum 25-jährigen Bestehen vereint 25 Autoren unter dem Titel „Die vier Elemente und wir“. In der Anthologie gehe es im doppelten Sinne um Elementarisches. Auch Gedichte sind dort veröffentlicht. Und selbstverständlich sind alle Generationen vertreten. Diese kommen auch regelmäßig im Dialog-Verein zusammen. Gemeinsamer Nenner der 16- bis 80-Jährigen mit den unterschiedlichsten Berufen: die Freude am Schreiben.

Textwerkstatt ist offen für Interessierte

Aktuell treffen sich die Mitglieder jeweils am letzten Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte der Caritas, Johannisplatz 2. „Unsere Textwerkstatt ist für alle Interessierten offen. Es darf ein kurzer Text oder ein Gedicht mitgebracht werden, hier vor Ort besprechen wir dann den Beitrag“, sagt Hannelore Crostewitz, die auch Kreatives Schreiben an der Volkshochschule Markkleeberg unterrichtet. „Besonders, wer sich nicht nur ,frei’ schreiben will, sondern Freude an der konsequenten Veränderung hat, um sein Zu-Papier-Gebrachtes in die literarische Qualität zu erheben, findet hier eine Plattform: Wir lesen, hören zu, besprechen, beratschlagen, wie man Klischees vermeidet, kritisieren und loben. Das schmiedet zusammen.“ Ihre Werke stellen die über 30 Schreibenden aus Leipzig und der Region an Schulen, in Bürgerbüros oder kulturellen Einrichtungen vor. Auch mit dem neuen Buch, das infolge des Projekts „Vor-, gestern und heute“ entsteht, sind Lesungen geplant. „Wir freuen uns auf spannende, heitere Texte und die Sicht unterschiedlicher Generationen aufs Leben.“

Texte bis 31. August 2019 senden an: H. Gebhardt, Kennwort: Generationen, Postfach 10 13 28, 04013 Leipzig oder per E-Mail an sven.my@online.de.

www.dialog-leipzig.de

Von Ingrid Hildebrandt