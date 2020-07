Leipzig

Die Fahrgastzahlen der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) erholen sich langsamer als erhofft: Zwar steigen wieder deutlich mehr Fahrgäste in die Straßenbahnen und Busse als kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie, doch seit Juni verharrt das Fahrgastaufkommen bei reichlich 60 Prozent des Vorjahres. Denn im Gegensatz zu 2019 gibt es keine Großveranstaltung, weniger Pendler und kaum Schüler. Viele Fahrgäste entscheiden sich auch wegen der Maskenpflicht für das Auto oder bleiben im Homeoffice. Sachsenweit melden die Verkehrsunternehmen bislang lediglich ein Fahrgastaufkommen von 66 bis 75 Prozent des Vorkrisenstandes.

LVB : Auslastung sank auf 20 Prozent

Während des Lockdowns gingen die Fahrgastzahlen in Sachsen sogar um 70 bis 90 Prozent zurück. So stiegen bei den Leipziger Verkehrsbetrieben im April lediglich noch 38 Prozent der Fahrgäste des Vorjahres ein. Die Auslastung der LVB-Fahrzeuge – also die theoretische Zahl der Fahrgäste, die die LVB-Fahrzeuge aufnehmen können – habe im März-April sogar nur noch 20 Prozent betragen, teilte das Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung mit. Teilweise habe die Auslastung sogar bei Null gelegen.

Die LVB-Hochrechnung der Fahrgastzahlen 2020 im Vergleich zum Jahr 2019. Quelle: Patrick Moye

Den sächsischen Verkehrsunternehmen brechen dadurch erhebliche Einnahmen weg. Der sächsische Städte und Gemeindetag geht nach Hochrechnungen davon aus, dass die Einnahmeausfälle in diesem Jahr mit rund 138 Millionen Euro zu Buche schlagen. „Wir gehen für das Jahr 2020 von Einnahmeverlusten von 18 Millionen Euro gegenüber dem Plan aus“, schildert Frank Viereckl, Sprecher der L-Gruppe, die Situation bei Leipzigs Verkehrsbetrieben. „Auch in den Folgejahren rechnen wir mit Einnahmeverlusten von 15 Millionen Euro für das Jahr 2021 und von neun Millionen Euro für 2022.“ Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben erklärt, dass sie in diesem Jahr ein Minus von bis zu 20 Millionen Euro befürchten.

Fahrgastzahl wird stundengenau überwacht

Die LVB betonen auch, dass sie die Fahrgastströme stundengenau überwachen. Aktuell werde regelmäßig eine Maximalauslastung von 30 bis 45 Prozent registriert. „Tatsächlich gibt es jedoch in Folge von Störungen wie Unfällen oder technischen Defekten einzelne Fälle, in denen man durchaus von sehr vollen Bahn sprechen kann“, so der Sprecher. „Dies kann aber auch bei einem dichteren Takt der Fall sein.“ Die Leitstelle setze dann zusätzliche Fahrzeuge ein. Fahrgäste sollten an der Haltestelle stehen bleiben und auf die nächste Bahn oder den nächsten Bus warten.

Durch das coronabedingte Öffnen aller Türen - unabhängig vom Zu- oder Ausstieg von Fahrgästen - hat sich geraume Zeit auch die Aufenthaltszeit an den Haltestellen erhöht und es kam zu Verspätungen. „Darüber hinaus führt das Öffnen bei den aktuellen Temperaturen dazu, dass die Klimatisierung in unseren klimatisierten Fahrzeugen vom Typ XXL und XL nicht reibungslos funktioniert beziehungsweise gestört werden kann“, so der Sprecher. Deshalb würden jetzt nicht mehr alle Türen geöffnet. „Bei unseren nicht klimatisierten Fahrzeugen werden alle Türen, sofern ein Fahrgastwunsch besteht, je nach Witterung an den Haltestellen geöffnet.“

„Bislang keine Ansteckung in einer Bahn“

Alle sächsischen Verkehrsbetriebe verfolgen die jüngste Entwicklung der Corona-Pandemie mit großer Aufmerksamkeit. Denn wenn es eine zweite Corona-Welle geben sollte, könnten die Fahrgastzahlen wieder fallen und die finanziellen Verluste noch höher ausfallen. Trotzdem will keiner Hysterie schüren. „Uns ist nicht bekannt, das sich in Deutschland ein Fahrgast in einer Bahn angesteckt hat“, so Viereckl. Aktuell sei geplant, nach den Sommerferien auf allen derzeit eingeschränkten Linien wieder im Zehn-Minuten-Takt zu fahren. Wie berichtet will der Mitteldeutsche Verkehrsverbund die Fahrpreise bis Jahresende auf dem aktuellen Niveau belassen.

Von Andreas Tappert