Leipziger Verkehrsbetriebe stoppen geplante Bauarbeiten am Waldplatz

Diese Nachricht kam überraschend. Hatten die Leipziger Verkehrsbetriebe noch in der vergangenen Woche über beginnende Bauarbeiten am Gleisbett rund um den Leipziger Waldplatz berichtet, hieß es am Sonnabend: Die Instandhaltungsarbeiten am Waldplatz müssen verschoben werden.

„Autofahrer haben deswegen weiterhin freie Fahrt auf dem westlichen Verkehrsknoten. Auf Grund der zu erwarteten Verkehrsdichte rund um die RB-Arena und kurzfristig notwendiger Anpassungen im Planungsablauf wird die Maßnahme auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, teilte das Unternehmen am Wochenende mit.

RB Leipzig hat nächstes Heimspiel erst am 5. März

Für Bundesligaspiele in der RB-Arena sind seit vergangener Woche wieder deutlich mehr Zuschauer zu den Heimspielen von RB Leipzig zugelassen. Im Europa-League-Spiel gegen San Sebastian am vergangenen Donnerstag waren 25.000 Zuschauer zugelassen. Damit hatte auch der Zufahrtsverkehr zum Stadion im benachbarten Waldstraßenviertel zugenommen.

Das nächste Heimspiel der Roten Bullen findet allerdings erst am 5. März (gegen den SC Freiburg) statt – nach vier weiteren Auswärtsspielen in den kommenden zwei Wochen in der Bundesliga, in der Euro-League und im DFB-Pokal. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Gleisbauarbeiten ursprünglich schon abgeschlossen sein. Ursprünglich waren die Arbeiten vom 21. Februar bis 4. März geplant. Die Arbeiten sind als Vorbereitungen für den ab Oktober anstehenden großen Umbau der Waldstraße angedacht gewesen.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe würden nun mit Hochdruck an der Wiederherstellung der regulären Fahrpläne arbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Die Straßenbahnlinie 3, 4 und 8 sowie Buslinie 131 fahren ab 21. Februar auch weiterhin ihren ursprünglichen Linienweg. Die Straßenbahnlinien 7 und 15 fahren vorerst die angekündigte Umleitung über Westplatz, über Käthe-Kollwitz-Straße und Felsenkeller. Tagesaktuelle Informationen wie gewohnt unter www.L.de/v.

