Leipziger Verkehrsbetriebe zählen jetzt 111.111 Stammkunden

Leipzig

Immer mehr Menschen in Leipzig nutzen regelmäßig Straßenbahnen und Busse: Am Donnerstag konnten die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) mit Sabrina Desens ihren 111. 111. Stammkunden begrüßen. Als Geschenk bekam sie Freikarten vom Handball-Bundesligisten SC DHfK.

Die Zahl der Vertragskunden der LVB nimmt stetig zu. Allein bei den Abo-Flex-Abschlüssen gab es nach Unternehmensangaben in den letzten Monaten einen kräftigen Anstieg. 7517 Kunden nutzen bereits dieses Angebot, bei dem ein monatlicher Abo-Betrag von 6,90 Euro zur Reduzierung des Preises vieler Tickets um mindestens die Hälfte berechtigt. Sabrina Desens hat eines dieser flexiblen Abo-Angebote ausgewählt, da sie derzeit nur gelegentlich mit dem ÖPNV in Leipzig unterwegs ist. „Das Abo-Flex-Angebot ist für mich und meine Familie optimal: kostengünstig, flexibel und einfach in der Handhabung. Die Entscheidung fiel mir deshalb leicht“, sagte sie.

„Flexible Produkte sind stark nachgefragt“, weiß Sandy Brachmann, Bereichsleiterin Marketing der Verkehrsbetriebe. Innerhalb von fünf Jahren beförderte die LVB 20 Millionen Fahrgäste mehr – viele für ihren Weg von und zur Arbeit. Die Anzahl so genannter Jobtickets ist in den vergangenen fünf Jahren in Mitteldeutschland am stärksten bei den Leipziger Verkehrsbetrieben gewachsen. Mit mittlerweile 8950 Jobtickets hat sie sich nahezu verdoppelt. Verdreifacht hat sich die Zahl der Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ein solches Angebot machen. Derzeit bieten 180 Firmen ihren Beschäftigten Jobtickets an. Das sind rabattierte Abo-Monatskarten. Die Höhe des Rabattes richtet sich dabei nach der Abnahmemenge und Bezuschussung des Arbeitgebers.

Von LVZ