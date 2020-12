Leipziger Veterinäramt warnt vor Vogelgrippe

Leipzig

Nachdem in Sachsen die ersten Fälle der Geflügelpest aufgetreten sind, appelliert nun das Leipziger Veterinäramt an alle Geflügelhalter: Geboten seien erhöhte Aufmerksamkeit und die konsequente Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen.

Insbesondere für die Weihnachtsfeiertage werden viele Tiere normalerweise so frisch wie möglich geschlachtet. Aufgrund der Erfahrungen mit der umgangssprachlich auch als Vogelgrippe bekannten Krankheit aus den Jahren 2016 und 2017, empfiehlt das Amt nun jedoch das Geflügel bereits jetzt zu schlachten und entsprechend zu lagern.

Die Geflügelpest war zunächst massiv unter Wildvögeln an der Nord- sowie Ostsee aufgetreten und teilweise sogar auf Nutzgeflügelhaltungen übergesprungen. In der Stadt Leipzig selbst gab es in diesem Jahr noch keinen Fall, sodass beispielsweise Maßnahmen wie eine Aufstallung erst im Ernstfall vorgenommen werden müssten. Nahe der Messestadt war im November eine an der Geflügelpest verendete Wildente gefunden worden.

Von Lotta-Clara Löwener