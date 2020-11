Leipziger Viadukt erstrahlt noch 2020 in alter Schönheit

Leipzig

Gute Aussichten für den Leipziger Osten: Der Bund will den dort geplanten Parkbogen auch in den nächsten vier Jahren als „nationales Projekt des Städtebaus“ fördern. Das hat das zuständige Innenministerium von Horst Seehofer ( CSU) bereits der Stadt mitgeteilt.

In den letzten fünf Jahren waren 3,3 Millionen Euro aus Berlin in das Leipziger Vorhaben geflossen. Bekanntlich soll dabei auf nicht mehr benötigten Bahnanlagen ein fünf Kilometer langer Rad- und Gehweg entstehen, der viele Grün- und Sportanlagen sowie die Stadtteile Volkmarsdorf, Schönefeld, Sellerhausen, Anger-Crottendorf, Stötteritz und Reudnitz besser verknüpft.

Anzeige

Viadukt hat schon neue Geländer

Eine der künftigen Attraktionen wird jetzt schon allmählich sichtbar: die Passage über den 250 Meter langen und bis zu zwölf Meter hohen Viadukt an der Wurzner Straße. Das 1875 errichtete Bauwerk in Sellerhausen befindet sich seit Februar in der denkmalgerechten Sanierung. „In einigen Bereichen strahlt es schon in alter Schönheit“, berichtet Petra Hochtritt vom Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung (AWS). Zu den Arbeiten, die im Wesentlichen noch dieses Jahr abgeschlossen werden (Außenanlagen folgen bis Mitte 2021), gehören zum Beispiel die Instandsetzung der Kappen der Brückengewölbe, eine neue Entwässerung sowie die Abdichtung der Widerlager und Pfeiler. „Ein neues Geländer für die bald folgenden Aufenthaltsbereiche auf dem Viadukt ist schon installiert. Die endgültige Farbe erhält es im nächsten Jahr“, so Hochtritt weiter.

Erste Ideen für den Parkbogen Ost kamen bereits 2011 auf. Im Jahr darauf legte die Bahn große Gleisabschnitte in Leipzig still, weil sie nach dem Bau des City-Tunnels nicht mehr als S-Bahn-Strecke gebraucht wurden. Die Karte zeigt eine frühe Ideen-Skizze, die 2017 in einen Masterplan für den fünf Kilometer langen Rad- und Fußweg mündete. Quelle: LVZ-Archiv

Zum Betreten freigegeben werde das Viadukt aber voraussichtlich erst 2023. Zuvor sollen dort der Fuß- und Radweg sowie Aufenthaltsbereiche angelegt werden. Vor allem fehlen noch diverse Zugänge und eine richtige Rampe nahe der Eisenbahnstraße, um auf den Höhenweg zu gelangen. „Die Planungen dafür laufen jedoch auf Hochtouren.“

Brücke an der Eisenbahnstraße abgerissen

Neben dem Geld vom Bund nutze die Kommune auch Fördermittel der EU und aus anderen Töpfen sowie eigene Mittel für den Parkbogen Ost. Zum Beispiel sei der Abriss der alten Bahnbrücke über die Eisenbahnstraße im Februar aus dem Efre-Programm der EU bezahlt worden, erläutert Hochtritt. Die Natursteinmauern und Betonauflager der alten Brücke blieben stehen, um später als Lager für eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer zu dienen. Eine solche, eher schmale Brücke muss auch noch ein Stück weiter nördlich über die Bahnstrecke nach Dresden gelegt werden, um den Parkbogen weiter in Richtung Hauptbahnhof zu führen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Für die neue Förderperiode des Bundes wurden in ganz Deutschland nur 26 „nationale Projekte des Städtebaus“ ausgewählt. Sofern der Stadtrat im Dezember zustimmt, will Leipzig in Berlin verschiedene Parkbogen-Vorhaben im Umfang von 8,2 Millionen Euro anmelden. Davon sollen der Bund 5,2 und die Kommune 3 Millionen Euro tragen.

Auf den Bahndämmen und in ihrer Nachbarschaft soll ein sogenanntes Aktivband entstehen. Neben Fuß- und Radwegen gehören dazu auch Sportflächen, grüne Oasen und Treffpunkte. Mit dieser Idee gewann das Berliner Architekturbüro Sinai im November 2019 einen internationalen Wettbewerb zum Parkbogen Ost. Quelle: Sinai Architekten

Ziel sei, bis 2024 den 1,5 Kilometer langen Abschnitt des Sellerhäuser Bogens samt Viadukt baulich umzusetzen, dort weitere Steinbrücken und die Brücke Zweinaundorfer Straße denkmalgerecht zu sanieren, die bereits grün gestaltete Bahnschneise Anger-Crottendorf anzuschließen und Wettbewerbe zu weiteren Planungen vorzubereiten. Dazu gehörten Rampen, Treppen und weitere Verknüpfungen mit den Wohnvierteln, die Freilegung und naturnahe Gestaltung der Rietzschkeaue im Bereich und auch unter dem Viadukt, die Gestaltung des Eingangsbereichs am Sportplatz Wurzner Straße und weitere Flächen zwischen der Quartiersschule Ihmelsstraße und Dorfanger Sellerhausen bis zum Stünzer Park.

Stadt prüft Schulbau an der Feuerwache Ost

Des weiteren sollen Ideen zur Gestaltung des historischen Sellerhäuser Dorfangers und zum Platz vor der früheren Feuerwache Ost gesammelt werden, sagt Hochtritt. Das AWS setze dabei wie immer auf eine enge Zusammenarbeit mit den Bürgern, lokalen Akteuren, Eigentümern, Kleingärtnern und allen sonstig Interessierten. Wann die geplante Ausschreibung zur künftigen Nutzung der Feuerwache Ost als Nachbarschaftszentrum startet, ist nach wie vor offen. Die Stadt prüft gerade, ob sie einen Teil des Areals für eine neue Grundschule benötigt.

Von Jens Rometsch