Leipziger Vierlinge feiern zehnten Geburtstag

Leipzig

Laura und Kim sind ganz vertieft. Sie spielen auf frisch geschenkten iPads „Toca World“. Um mit ihnen jetzt ins Gespräch zu kommen, gibt es keine andere Möglichkeit, als sich auf ihre Welt einzulassen. Und so wird erst einmal mit Kim ein Traum-Haus für die Familie eingerichtet und daneben mit Laura in der virtuellen Küche eine Gemüsepfanne gezaubert. „Wir haben den vier Mädchen zu Weihnachten zwei preiswerte iPads gekauft. Damit sind sie dann auch für das nächste Homeschooling besser gerüstet“, sagt Marcus Mehnert (39), der Vater der Vierlinge.

Wie zur Bestätigung zeigt Kim gleich die sächsische Plattform LernSax, die für den heimatlichen Unterricht genutzt wird. Sophie und Jasmin drängeln, sie wollen auch eindringen in die neue digitale Welt. Während Sophie, die kleine Künstlerin, die Mal-App nutzt, kauft Jasmin im virtuellen Laden Mozzarella, Tomaten und Spaghetti und macht sich ans Kochen.

So zerbrechlich: Als Frühchen im Brutkasten

Diese aufgeweckten, lebensfrohen Mädchen in Beucha, wo die Familie seit einigen Jahren lebt, sind die einzigen eineiigen Vierlinge in Deutschland. Am heutigen 6. Januar feiern sie ihren zehnten Geburtstag. Und die LVZ begleitet sie praktisch seit ihrer Geburt. Denn die Leipziger Volkszeitung hat die Patenschaft über die vier Schwestern übernommen.

Bei der Erinnerung daran, wie die Vier als jeweils rund 1000 Gramm winzig kleine Menschen in den Brutkästen der Leipziger Universitätsklinik von Januar bis März 2012 um ihr Leben kämpften, erscheint ihre Entwicklung fast wie ein märchenhaftes Wunder. Ein Wunder, das sie vielen Menschen verdanken: vor allem ihren Eltern, der ganzen Familie, aber auch den Ärzten, Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen, die für sie da waren und es noch sind.

Laura wurde positiv auf Corona getestet

„Das vergangene Weihnachten war das ruhigste, das wir seit vielen Jahren hatten“, seufzt der Vater. Der Grund: Laura wurde am 14. Dezember positiv auf Corona getestet. Also ging die ganze Familie, einschließlich des Bruders der Vierlinge – der 15-jährige Lucas – bis nach Weihnachten vorsorglich in Quarantäne. „Ich hatte Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen. Und es war so trocken im Mund“, erzählt Laura. Zwei Tage musste sie im Bett verbringen, dann wurde es besser. „Bei uns anderen waren die Tests negativ. Wir hatten nichts, obwohl sich der Kontakt zu Laura natürlich nicht vermeiden ließ“, erzählt Mutter Janett Mehnert (41), die genauso wie ihr Mann geimpft ist.

So ging die Friseurmeisterin nicht zur Arbeit, sondern baute Überstunden ab. Vater Marcus fuhr nicht wie sonst täglich nach Leipzig-Seehausen zur Schicht ins BMW-Werk. Lucas, der die neunte Klasse besucht und seit er denken kann, Lokführer werden will, war besonders traurig, weil durch Corona sein zugesagtes zweiwöchiges Praktikum bei der Preßnitztalbahn ausfiel.

Alle vier Mädchen haben die Schule gewechselt

Natürlich konnten auch die drei Schwestern bis Weihnachten nicht zur Schule gehen. „Das war blöd, aber man kann es nicht ändern“, sagt Jasmin. Seit dem 1. November haben die Schwestern, die bisher die Grundschule in Beucha besuchten, die Schule gewechselt. Da bei allen vier Mädchen eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) und Dyskalkulie (Rechenschwäche) festgestellt wurde, gehen sie jetzt in eine spezielle LRS-Klasse an einer Wurzener Schule.

„Dort fühlen sie sich wohl, die Lehrerinnen kümmern sich sehr. Sie sind nicht mehr so gestresst und haben Erfolge. Es ist nicht ungewöhnlich, dass so kleine Frühchen damit Anlaufprobleme haben“, so die Mutter. „Es ist gut an der neuen Schule, weil uns mehr geholfen wird und es langsamer vorangeht“, sagt auch Sophie. Es sind nur 16 Schüler in einer Klasse, zuvor an der anderen Schule waren es 23.

Wie die Zeit vergeht. Am 6. Januar 2012 kamen die eineiigen Vierlinge in der 28. Schwangerschaftswoche als winzige Frühchen auf die Welt. Die LVZ begleitet die „Wunderkinder" seit ihrer Geburt und hat eine Patenschaft übernommen.

„Sie sehen zwar ziemlich gleich aus, aber jede ist anders“

„Aber es ist nicht so toll, dass wir jetzt alle Vier in eine Klasse gehen“, meint Laura. Vorher ging sie mit Kim in eine Klasse und Jasmin mit Sophie. Die Mutter wundert es nicht, dass die Vierlinge sich als einzelne Persönlichkeiten entwickeln: „Jede hat eigene Freunde. Jede braucht ihren Rückzugsraum. Deshalb schlafen sie auch nicht mehr alle in einem Zimmer. Sie sehen zwar ziemlich gleich aus, aber jede ist anders.“

Die Mutter erkennt ihre Töchter schon an der Stimme. Wenn eine „Mama“ ruft, weiß sie genau, wer das ist. „An der neuen Schule können uns aber noch nicht alle unterscheiden“, lacht Jasmin.

Corona, Kurzarbeit und Preiserhöhungen machen der siebenköpfigen Familie zu schaffen

Vom neuen Jahr wünschen sich die Eltern, dass Corona endlich vorbei sein möge und die Familie gesund bleibt. „Alles andere können wir erarbeiten“, sagt Vater Marcus. „Aber Corona macht alle verrückt.“ Er blickt mit gemischten Gefühlen auf das alte Jahr. „Corona. Kurzarbeit. Das in die Jahre gekommene Familienauto war ständig kaputt. Dazu die Preiserhöhungen, die wir bei jedem Wocheneinkauf im Supermarkt merken. Dabei holen wir keine Markenprodukte, aber schon Obst und Gemüse, das wir doch unseren Kindern anbieten wollen, ist teuer geworden“, fasst Marcus Mehnert zusammen. Obwohl beide Elternteile arbeiten, bleibe am Monatsende fast nichts übrig.

LVZ gratuliert mit großer Geburtstagstorte

Nach dem beschaulichen Weihnachten, bei dem die Großeltern die Geschenke nur vor die Tür stellten, soll es am heutigen zehnten Geburtstag eine schöne Feier geben. Die LVZ sponsert ihren Patenkindern eine große Geburtstagstorte, gezaubert von der Konditorei Café Maître in Leipzig. Die Mädchen wünschen sich einen Kindergeburtstag. So wird es wegen Corona zwei Feiern geben, eine mit der Familie und eine mit den Freunden und Freundinnen der Vierlinge. „Wir werden nur ganz selten zu Kindergeburtstagen eingeladen“, bedauert Kim, „weil die anderen denken, sie müssten immer uns alle Vier einladen.“

Das sei aber nicht so, es würde auch nur eine der Schwestern kommen. Und das sei in Ordnung. Beeindruckt von so viel Einsicht umarmt Vater Marcus seine Töchter: „Meine Kleinen sind schon ganz schön verständig und selbstständig geworden.“ Und er fügt philosophisch hinzu: „Aber jede Zeit bringt andere Herausforderungen mit sich.“ Und die alltäglichen Anforderungen beginnen gleich nach dem Geburtstag für Mutter Janett früh um 5 Uhr, wenn der Wecker wieder klingelt und sie um 5.45 Uhr die Mädchen weckt, damit diese pünktlich um 7 Uhr zur Schule fahren können als Zehnjährige.

Von Anita Kecke