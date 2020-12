Leipzig

Die Mädchen albern herum vor dem großen aufgeblasenen Weihnachtsmann im Garten. Als sie sehen, dass Besuch kommt, lehnen sie sich keck auf den Zaun ihres Hauses in Beucha und geben ein Weihnachtsständchen zum besten. „O Tannenbaum“, die erste Strophe. Das muss reichen. Dann sind sie schon neugierig auf die Geschenke, die LVZ-Reporterin und Fotograf den Patenkindern der Leipziger Volkszeitung bringen.

Laura : Das wird ein komisches Weihnachten

Eigentlich alles wie immer. Aber die Leipziger Vierlinge Sophie, Laura, Kim und Jasmin, die im Januar neun Jahre werden, wissen schon genau, dass es nicht so ist. „Das wird aber ein komisches Weihnachten“, meint Laura. „Corona ist Mist“, ergänzt Sophie gleich. „Die Omas und den Opa sehen wir jetzt nicht, erst zu Weihnachten wieder“, berichtet Jasmin. Sie wundern sich auch nicht, dass der Besuch mit Mundschutz anrückt und die Fotos nur im Freien gemacht werden. Auch die Eltern Janett (40) und Marcus (38) und Bruder Lucas (14) tragen Masken.

Alle vier Mädchen sind sportbegeistert

Im Handumdrehen sind die Geschenke ausgepackt. Die sportlichen Mädels, deren Mama auf die Leipziger Sportschule ging, nehmen die Bewegungs- und Lernspiele in Besitz und toben im Garten und vor dem Haus herum. Wer sieht, wie geschickt, flink und elegant sie sich bewegen, den wundert nicht, dass Sport das Lieblingsfach von allen vier Schwestern ist. „Macht mal Platz“, ruft Kim und rollt einbeinig in gerader Haltung auf einem Board vorbei. Derweil klärt Sophie die Reporterin auf, was es mit den Spielen „Krake“ und „Rüben ziehen“ auf sich hat, die sie im Sportunterricht am liebsten mag.

Homeschooling ersetzt nicht den Präsenzunterricht

Seit Montag gehen auch die fünf Mehnert-Kinder nicht mehr in die Schule. „Wir lernen und üben täglich mit ihnen, aber das ersetzt nicht den Präsenzunterricht in der Schule. Schon gar nicht, wenn man vier Kindern gleichzeitig alles beibringen muss. Jede braucht ihre spezielle Hilfe“, sagt Mutter Janett. Laura, die alles mit anhört, erzählt gleich, dass sie neulich eine Zwei in Deutsch und in Mathe bekam. Und Sophie schiebt hinterher, dass sie eine Eins Minus für einen Gedichtvortag erhielt. Der Vater streicht seinen Mädels übers Haar und lächelt stolz. „Wir sind schon froh, wenn sie in Deutsch und Mathe keine Vier oder Fünf nach Hause bringen.“

Sophie ist noch immer die Kleinste

In diesen Fächern müssen alle Vier kämpfen. Aber schulische Probleme sind für Frühchen nichts Ungewöhnliches. Ein Blick zurück: Die eineiigen Vierlinge kamen als medizinische Sensation am 6. Januar 2012 im Leipziger Universitätsklinikum zu Welt. Janett war da in der 28. Schwangerschaftswoche. Die Kinder wogen zwischen 986 Gramm ( Sophie) und 1100 Gramm ( Kim). Noch heute ist Sophie die Kleinste und Leichteste und Kim die Größte und Schwerste des Quartetts.

Die Vierlinge sind noch immer schwer zu unterscheiden

Jetzt gehen Sophie und Jasmin in die 2a der Beuchaer Grundschule und Kim und Laura in die 2b. Ihnen hilft der sogenannte Nachteilsausgleich, ein Förderunterricht, den sie in Deutsch und Mathe bekommen. „Mit kleinen Erfolgen ist auch ihre Freude am Unterricht wieder gewachsen, sie gehen gern zu Schule“, freut sich die Mutter. Mitschüler und Lehrer seien nett, „aber unterscheiden können uns noch nicht alle“, sagt Sophie. Wenn sie mit Jasmin die Plätze tausche, wüssten auch manche Lehrer nicht mehr, wer wer sei. „Das dürfen wir aber nicht machen“, meint sie einsichtig. „Wenn wir alle vier zusammen sind, können uns viele gar nicht unterscheiden“, berichtet Jasmin aus Erfahrung.

Das sind die Vierlinge – Einzelporträts Sophie Mehnert ist ein ganz fröhliches Mädchen und die Lieblingsschwester der drei anderen. Ihre Lieblingsfächer sind Sport und Kunst. Sie malt leidenschaftlich gern. Mit Bleistift fertigt sie feine, detailreiche Skizzen an, meist von Bäumen, Menschen und Tieren. Dann malt sie diese am liebsten mit Buntstiften aus, weil das exakter sei als mit Filzstiften oder Farbe. Auch mit ihrer Puppe Paula spielt sie gern. Sophie wog bei der Geburt weniger als 1000 Gramm und ist heute noch die Kleinste des Quartetts. Sie möchte einmal Erzieherin werden. Laura Mehnert mag Bücher. Ihr momentaner Favorit sind die „Olchis“, Geschichten über eine chaotische Familie, die auf der Müllkippe lebt. Ihr Lieblingsfach ist Sport, aber sie mag auch Mathe. Laura will einmal Lehrerin werden und erklärt auch gern ihren Schwestern etwas. Sie spielt Fußball, am liebsten mit ihrem Papa und ihren Schwestern. Laura tanzt nach Videos und würde gern mit ihren Schwestern zusammen in einen Hip-Hop-Tanzkurs gehen. Sie lernt mit Kim zusammen in einer Klasse. Ihr Lieblingsessen ist Bratwurst mit Kartoffelpüree. Kim Mehnert ist wirklich ein Sport-Profi, schlägt das Rad, tanzt gern, kann auf dem Board wunderbar Balance halten, liebt Klimmzüge und Schwimmen. Kim oder Kimmi, wie sie ihre Eltern nennen, bastelt gern, spielt am liebsten mit Puppen. Ihre Lieblingsschwester ist Sophie, ihre Lieblingsfarbe Türkis und ihr Lieblingsessen Quark mit Kartoffeln. Was sie einmal werden will, lässt sie noch offen. Kim etwas größer als ihre drei Schwestern und hat sich die Haare am längsten wachsen lassen. Wer genau hinschaut, erkennt sie also. Jasmin Mehnert ist absolut sportbegeistert, fährt Fahrrad, läuft Schlittschuh, wenn es möglich ist, und hängt im Sportunterricht gern an der Sprossenwand. Sie spielt am liebsten mit Playmobil, baut Häuser und richtet dort alles für Kinder ein. Sie sei die Fleißigste, wenn es ans Aufräumen geht, lobt ihre Mutter. In der Schule mag sie Sport und Kunst und möchte einmal Kindergärtnerin werden. Ihre Lieblingsfarbe ist Pink, ihr Lieblingsessen sind Hühnerkeulen. Sie geht mit Sophie in eine Klasse und versteht sich mit ihr auch am besten.

Bruder Lucas ist ein Computerfreak

Für ihren großen Bruder Lucas ist das Homeschooling kein Problem. Der Computer- und Eisenbahnfreak lobt, dass es jetzt besser klappt mit der Online-Aufgabenerteilung als im Frühjahr. Lucas besucht die achte Klasse der Oberschule in Brandis, ist dort Klassensprecher. Im Schülerrat haben sie ein Weihnachtsvideo für alle Schüler gedreht, „als Gruß und fürs Zusammenhalten, gerade wegen Corona“, erzählt der 14-Jährige.

Friseurmeisterin Janett hatte auch überraschenderweise am Dienstag ihren letzten Arbeitstag im Jahr. Denn laut Bundesverordnung, die Sachsen übernommen hat, bleiben seit Mittwoch auch im Freistaat die Friseurgeschäfte zu. „Wir hatten vor Weihnachten die Bestellbücher voll und haben versucht, am Dienstag so viele Kunden wie möglich noch einzuschieben“, seufzt sie.

Deutlich weniger Besuch am Heiligabend

Am Heiligabend kommt diesmal nicht wie sonst die ganze Großfamilie zusammen. „Wir laden nur die beiden Omas und den Opa ein“, sagt Vater Marcus, der im Leipziger BMW-Werk als Monteur arbeitet. Die Geschwister der Eltern kommen dieses Jahr nicht. „Ich nehme eine Woche vor Weihnachten Urlaub, Janett und die Kinder sind auch zu Hause, wir meiden Kontakte, denn wir wollen die Großeltern auf keinen Fall unbewusst anstecken“, sagt er besorgt. Dann lächelt er seine Töchter an, die ihn mit großen Augen ansehen: „ Weihnachten wird nicht komisch, es wird trotzdem wieder schön.“

