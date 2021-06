Leipziger Virologe rechnet mit Nachimpfungen

Leipzig

Der Leipziger Virologe Uwe Gerd Liebert vom Uniklinikum Leipzig (UKL) geht davon aus, dass sich gegen das Coronavirus Geimpfte bald erneut schützen lassen müssen. „Man wird im Herbst und frühen Winter auf jeden Fall Bedarf haben, bei früher bereits Geimpften nochmals mit einer einmaligen Impfung den Impferfolg aufzufrischen“, schätzt der Professor.

„Auch im Freibad aufpassen“

Das wesentliche Infektionsrisiko liege weiterhin in großer Nähe und vielen Kontakten, so Liebert. „Da muss man jetzt einfach drauf achten und im Verhalten nicht zu sehr nachlassen.“ Wie sich die Lage in den nächsten Monaten entwickelt, hänge deshalb davon ab „welche Form von riskantem Verhalten wir uns jetzt erlauben“, sagt Liebert, der selbst draußen zur Vorsicht rät. „Im Freibad sollte man schon darauf achten, sein Handtuch mit 1,50 Meter Abstand auszulegen“, sagt der Virologe. „Wir sind mit Delta noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.“ Es sei zu erwarten, dass weitere Mutationen entstehen, die sich dann ebenfalls weltweit verbreiten. „Solange es in Afrika, Südostasien, Lateinamerika oder Indien zu wenig Impfstoff gibt, werden dort neue Varianten entstehen. Und dann ist es eine Frage von Wochen, bis diese Variante in Europa und Deutschland ankommt.“

Gemischte Gefühle auf der Intensivstation

Unterdessen wird die Entwicklung auf der Corona-Intensivstation (ITS) des UKL mit gemischten Gefühlen beobachtet. „Wir kommen aus der Klinik und sehen in Bars und Cafés die Leute eng an eng sitzen“, erklärt Oberärztin Dr. Maren Keller. Das passt zwar irgendwie zur deutlich entspannteren Lage auf der ITS. Aber ein mulmiges Gefühl bleibt, sagt die Anästhesistin. Eine Zeit wie um Weihnachten, wo mehr als 40 schwer Erkrankte auf der ITS lagen und manchmal vier oder fünf Leute am Tag starben, möchte Keller nicht noch einmal erleben. „Wenn es so kommt, sind wir aber gewappnet, das ist schließlich unser Job.“ Die Ärztin freut sich, dass das gesellschaftliche Leben wieder anläuft und vieles öffnet, hofft jedoch, dass die Menschen darüber nicht leichtsinnig werden.

Von Björn Meine