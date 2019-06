Leipzig

Die Leipziger Volksbank sieht sich gut aufgestellt. Im vorigen Jahr ist das Geldhaus bei den Einlagen und Krediten nahezu doppelt so stark wie 2017 gewachsen, teilte der Vorstand mit. Das sei ein „deutliches Signal“, dass das Geschäftsmodell unverändert attraktiv sei.

Partner des Mittelstandes

So legte die Bilanzsumme des Instituts mit seinen 216 Beschäftigten um 6,7 Prozent zu und erreichte 1,067 Milliarden Euro. Damit haben die Leipziger sich unter den großen sächsischen Genossenschaftsbanken behauptet. Die Kredite nahmen dabei um 12,7 Prozent zu. „Unser jahrelanges Neukundengeschäft haben wir auch 2018 fortgesetzt”, freute sich Vorstandmitglied Christoph Kothe. Das betreffe sowohl den gewerblichen als auch den privaten Teil. Traditionell sieht sich die Volksbank als Partner des Mittelstandes. „Aber auch für die Finanzierung der eigenen vier Wände werden wir immer stärker in Anspruch genommen”, berichtete Kothe. Allein an kleine und mittelständische Firmen sowie an private Bauherren seien Kredite im Volumen von 131 Millionen Euro ausgereicht worden. Die Einlagen erhöhten sich um 7,4 Prozent.

Fusion zahlt sich aus

Den aus der europäischen Niedrigzinspolitik resultierenden Druck auf die Zinserträge kompensierte die Bank. So kletterte nach Angaben von Vorstand Thomas Auerswald der Provisionsüberschuss um 0,6 Millionen Euro auf 9,9 Millionen Euro. Die Verwaltungskosten gingen zurück. So erreichte das Betriebsergebnis vor Bewertung 12,2 Millionen Euro. „Hier machen sich auch die Synergieeffekte aus der 2017 erfolgten Fusion mit der Raiffeisenbank Torgau bemerkbar”, kommentierte Auerswald.

Der Bilanzgewinn wird nach Beschluss der Vertreterversammlung zu einem Gutteil an die Genossenschaftsmitglieder zurückgegeben. „Wir schütten eine Dividende in Höhe von 2,5 Prozent an unsere Teilhaber aus”, sagte Vorstand Andreas Woda. An Gewerbe- und Grundsteuern zahlte die Leipziger Volksbank 1,7 Millionen Euro an die betroffenen Kommunen.

Von Ulrich Milde