Leipzig

In der Lehrküche der Leipziger Volkshochschule (VHS) wird seit zehn Jahren gebraten und gebrutzelt; rund 8800 Unterrichtsstunden wurden in 1580 Kursen absolviert. Auch am Geburtstag blieb die Küche nicht kalt: Dozentin Sabine Finger und Fachbereichsleiter Peter Kabitzsch kochten zur Premiere der „Kulinarischen Reise“ gemeinsam mit über 20 Online-Teilnehmerinnen und Teilnehmern via Live-Stream.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Via Zoom: Kochen, essen und schwatzen

Die aktuelle Corona-Situation schränkt nicht nur das Reisen ein, auch die große Küchenparty mit Freunden am Herd fällt aus. Mit der neuen Online-Veranstaltungsreihe „Kulinarische Reise“ verbindet die VHS beides: Die Teilnehmer reisen in die verschiedene kulinarischen Regionen Deutschlands, kochen miteinander und lernen andere Menschen kennen. Zum Auftakt gab es die erste Live-Sendung am Freitag aus Leipzig, in den nächsten Wochen folgen die Städte Eschweiler, Konstanz, Karlsruhe, Straubing, Kaiserslautern und Bremen.

Kulinarische Premiere in Leipzig

Bevor die Premiere erfolgreich über die Bühne gehen konnte, hatte Peter Kabitzsch, Kurs-Organisator und Herr über die Technik, alle Hände voll zu tun. Mit drei wichtigen Kameras und jeder Menge Licht-Spots hat er seine Köchin gut in Szene gesetzt. Sein Arbeitsplatz glich am vergangenen Freitag einem Fernsehstudio: „Wir wollen die Präsenzkurse nicht ersetzen, nur ergänzen. Aber derzeit ist alles nur online möglich“, erzählt der 44-Jährige, der seit 2011 als Chef der Lehrküche das Sagen hat. Er ist ausgebildeter Koch, studierter Berufsschullehrer in den Fächern Lebensmittel, Ernährung und Hauswirtschaft und mit dem freien Theater Titanick „ein bisschen durch die Welt gekommen“, plaudert Kabitzsch am Mischpult.

Sabine Finger ist leidenschaftliche Köchin und hauptberuflich als Berufspädagogin an einer Tagesklinik beschäftigt. „Mein Papa war Bäcker und ich habe schon als Kind gern in die Töpfe geschaut“, plaudert die 49-jährige gelernte Fleisch-Fachverkäuferin. Zu Hause experimentiert sie gerne und kocht am liebsten mit frischen Zutaten. Ihr Lieblingsessen sind selbst gemachte Pasta: Sie nimmt 100 Gramm Mehl, 1 Prise Salz und einen Schluck Öl, vermengt alles und formt aus dem Teig Bandnudel-Schleifchen. Die mag sie am liebsten. „Rezepte sind wie Fahrscheine – sie bestimmen die Richtung“, sagt sie und denkt an die Zeit zurück, wo in der Lehrküche alle Kursteilnehmer um sie herumwuselten. Interaktion kommt bei der „Kulinarischen Reise“ aber nicht zu kurz – via Zoom chattete die Köchin mit Moderator Andreas und den Hobbyköchen über den Bildschirm.

Sabine Finger schwenkt ein Lammfilet in der Pfanne. Quelle: André Kempner

Am Freitag stand ein frühlingshaftes Gericht fürs nahe Osterfest auf dem Speiseplan: Nach 60 Minuten duftete bei allen eine Portion Korianderlamm in geschwenkter Salbeibutter mit Peperonatagemüse an cremigem Rauke-Sellerie-Püree auf dem Teller.

Reiseroute und Anmeldung

In den nächsten Wochen reisen die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer am 12. März mit Monika Fahlbusch aus der Volkshochschule (VHS) nach Vietnam und am 18. März kocht Sabine Torres Prado von der VHS Konstanz eine Schlemmerei vom Bodensee. Bis 30. Juni können die Reisenden wöchentliche Termine buchen – zum Abschluss lädt Sternekoch Peter Scharff zu einem Sommerkochkurs ein.

Alle Infos zu allen Online-Kochkursen finden Sie hier!

Von Regina Katzer