Bootsparade im Rahmen des Leipziger Wasserfestes: Der harte Kern an Teilnehmern und Zuschauern kommt jedes Jahr. Doch allmählich braucht das Spektakel wohl selbst einen Rettungsring: Gerade mal 25 bis 30 Boote, Flöße und Wassertreter, so wenig wie selten, schipperten am Sonntag über die Plagwitzer Gewässer. In den besten Zeiten waren es 60 bis 100, die Welle machten. „Durch den Regen heute früh sind die privaten Boote nicht gekommen“, befand Thomas Paarmann, der das Wasserfest im Auftrag des Vereins Wasserstadt Leipzig organisiert.

Hauptschauplatz Sachsenbrücke

Der Hauptschauplatz des Festes hat sich mittlerweile an die Sachsenbrücke verlagert. Dort absolvierten die Eigenbau-Boote im Anschluss an die Bootsparade vor voll besetzten Ufern noch eine „Regatta Royale“, sprich einen Wettbewerb mit Slalomfahren und Luftballon-Sammeln. Den Sieg holte sich der „Dialysedampfer“ aus dem Sankt Georg. Den Bandcontest am Samstagabend gewann an gleicher Stelle die Band „Carbon“.

Enten schwimmen für Pumpen

Beim Entenrennen am Sonntagnachmittag wurden an der Sachsenbrücke 4500 gelbe Quietscheentchen zu Wasser gelassen – in den Anfangsjahren waren es mal um die 8000, dann 5000. Eine Ente kostet drei Euro. Mit dem Erlös sollen mobile Spezialpumpen für das Technische Hilfswerk gekauft werden, die bei Starkregen oder Hochwasser in der Messestadt zum Einsatz kommen.

Bis zur Wende waren viele Gewässer der Stadt verunreinigt, zugewachsen, touristisch nicht nutzbar. Für die heutigen Generationen junger Leipziger ist es inzwischen völlig normal, dass sie attraktive Möglichkeiten zum Wohnen und Erleben am Wasser haben. Das 2001 ins Leben gerufene Wasserfest führt Bürger, Vereine und Initiativen an den Leipziger Gewässern zusammen. Das Piratendorf in Plagwitz, die Ruderwettbewerbe am Elsterflutbecken oder das Feuerwerk sind Programmpunkte, die sicher auch das 20. Wasserfest im Jahr 2020 erleben. Ein paar neue Impulse täten der Veranstaltung allerdings gut.

Von Kerstin Decker