Leipzig

Beim Fischerstechen gilt es, seinen Gegner mittels einer Lanze vom Bug seines Bootes zu stoßen. Das klingt nicht gerade freundlich, hat in Leipzig aber eine lange Tradition. Schon im Mai 1714 wurde der maritime Wettstreit aus Balance und Teamgeist erstmals ausgetragen. Grund genug, für den Verein Wasserstadt Leipzig diese Tradition aufleben zu lassen. Beim Wasserfest (16. bis 18. August 2019) ist es wieder soweit: Das 3. Piratenfischerstechen auf dem Karl-Heine-Kanal unter der Stabbogenbrücke nahe dem Stelzenhaus wird vorbereitet. „Schon jetzt können sich Teams für unsere interaktiven Wettkämpfe anmelden“, sagt Frank Fechner, der Vizechef des Vereins. Ein Team besteht jeweils aus einem Ruderer und einem Stecher, die bereit sind, sich kostümiert in die Fluten zu stürzen.

„König der Eigenbauten “ wird gekürt

Wem das zu kriegerisch ist, der sollte sich die Regatta Royale (Sonntag, 19. August 2019, 12.30 Uhr, Elsterflutbett) vormerken. „Hexenkessel“, „Badewanne des Todes“ oder „Schöne Helena“ – so hießen die Teilnehmer im Vorjahr. Alle Teams mit selbstgebauten Wassergefährten oder spektakulären Umbauten, die natürlich vorher ihre Schwimmtauglichkeit beweisen müssen, treten auf dem Elsterflutbett im Clara-Zetkin-Park in drei Disziplinen gegeneinander an. „Es zählen Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Kreativität“, sagt Thomas Paarmann, dessen Agentur Dialogdesign das Fest organisiert. „Wir sind zwar korrupt und bestechlich wie im Vorjahr“, witzelt er. „Doch niemand sollte sich darauf verlassen, dass die Wettkämpfe ebenso ablaufen. Es gibt neue Kriterien.“ Der „König der Eigenbauten“ wird aber wieder gekürt. Wer an der Regatta teilnehmen will, muss die Bootsparade unbeschadet überstanden haben. Die beginnt am 18. August 2019 um 11 Uhr auf dem Karl-Heine-Kanal.

Immer ein Hingucker: die Bootsparade beim Wasserfest auf dem Karl-Heine-Kanal. Quelle: André Kempner

Alle Bootsbesitzer, Wassersportler und Freizeitkapitäne sind eingeladen, sich am bunten Festumzug zu beteiligen. „Sämtliche Bootstypen vom Paddelboot bis Marke Eigenbau können mitmachen“, so Paarmann. Für motorisierte Fahrzeuge gebe es dabei eine Ausnahmegenehmigung. Die Tour führt mit der Strömung über Karl-Heine-Kanal und Weiße Elster bis ins Elsterflutbett am Clara-Zetkin-Park. Im Bootsbaucamp im Stadtteilpark Plagwitz, der als „Pirateninsel“ ebenfalls Schauplatz des Wasserfestes ist, können am Samstag, den 17. August 2019, vor Ort noch Flöße, „Badewannen“ oder verrückte Boote gebaut werden. Eine Auswahl an Grundmaterialien ist vorhanden, kreative, witzige und gern auch aufwändige Dekoration ist allerdings mitzubringen.

Die nicht ganz ernst gemeinten Wettbewerbe werden unter dem Motto „Alles was nass macht“ ausgetragen. Es winken Preise! „Ich hoffe, es machen viele mit – damit alle ihren Spaß haben“, so Fechner. Wer lieber zuschaut: Auch das beliebte Entenrennen gibt es wieder. Der Losverkauf startet am 19. Juli.

An­meldungen für Bootsparade, Fischerstechen und Regatta Royale sind unter www.wasserfest-leipzig.de möglich.

Von Mathias Orbeck