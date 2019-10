Leipziger Wasserwerke planen deutliche Preisanhebung

Leipzig

Die Leipziger Wasserwerke planen eine Erhöhung ihrer Preise. Nach LVZ-Informationen will das kommunale Unternehmen seinen Kunden ab Januar pro Person etwa 2,60 Euro mehr pro Monat in Rechnung stellen. Ein durchschnittlicher Haushalt soll dann künftig 281 Euro pro Person im Jahr zahlen, aktuell sind es 250 Euro. Die Wasserwerke wollten sich auf LVZ-Anfrage nicht zu der Erhöhung äußern.

Über die Änderungen werde am Mittwoch der Verwaltungsausschuss der Stadt informiert, hieß es. Details würden anschließend kommuniziert. Nach LVZ-Informationen hat der Aufsichtsrat des Unternehmens die Preiserhöhung bereits abgesegnet.

Absatz und Einnahmen waren zuletzt gestiegen

Für viele Experten kommt die Anhebung überraschend. Denn das Unternehmen hatte 2018 und 2019 mehrfach verlautbart, dass durch die trockenen Sommer der Wasserabsatz und damit auch die Einnahmen gestiegen sind.

Es wird wieder mehr investiert

Bekannt ist allerdings auch, dass die Wasserwerke in den vergangenen sieben Jahren ihre Investitionen deutlich hochgefahren haben. Wurden im Jahr 2013 noch 38 Millionen Euro in Netze und Anlagen investiert, so sind es in diesem Jahr mit rund 80 Millionen Euro etwa doppelt so viel. Hinter diesen Ausgaben verbergen sich Projekte wie der Bau des neuen Trinkwasserlabors in Probstheida (die LVZ berichtete), die Fortführung des Brunnenbauprogramms sowie des Kanalsanierungsprogramms.

Noch nicht enthalten in der jetzt geplanten Preisanhebung ist der vorgesehene massive Ausbau des Klärwerks Rosental, in das in den nächsten Jahren eine dreistellige Millionensumme fließen soll. Weiteres Projekt für die Zukunft: der Bau eines neuen Großwasserwerks bei Naunhof.

Gewonnener Rechtsstreit eröffnet wieder Spielräume

Dass die Wasserwerke zuletzt so massiv investierten, liegt unter anderem an dem – mittlerweile gewonnenen – Rechtsstreit, den das Unternehmen jahrelang mit der Großbank UBS geführt hat. Weil die Schweizer dreistellige Millionensummen forderten, war während des Rechtsstreites nur minimal investiert worden, um bei einem Sieg der Schweizer flüssig zu sein. Erst seitdem klar ist, dass kein Geld überwiesen werden muss, fahren die Wasserwerke ihre Investitionen wieder hoch.

Steigende Bau- und Materialpreise schlagen sich nieder

Die neue Investitionsoffensive wird durch steigende Bau- und Materialpreise beeinflusst, die wegen der bundesweiten Baukonjunktur immer neue Höchststände erreichen. Außerdem steigen die Personalkosten: Weil inzwischen jährlich rund 500 Projekte vorbereitet und durchgeführt werden, musste zusätzliches Planungspersonal eingestellt werden.

Trinkwasserpreis war seit 2014 stabil

In den vergangenen Jahren waren die Trink- und Abwasserpreise des Unternehmens weitgehend konstant geblieben. Während es beim Schmutzwasserpreis durch verschiedene Kostenentwicklungen leichte Schwankungen gab, war der Mengenpreis für Trinkwasser seit 2014 stabil.

Von Andreas Tappert