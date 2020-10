Leipzig

Über das Ob und Wie der 2020er-Ausgabe des Leipziger Weihnachtsmarktes war lange gerätselt worden. Nun herrscht Gewissheit:

Die Leipziger Innenstadt wird auch in diesem Jahr zur Adventszeit weihnachtlich leuchten und geschmückt sein. Vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen wird der Markt jedoch deutlich verkleinert, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Nicht erlaubt sind Stände, an denen Glühwein, Bratwürste oder andere herzhafte Gastronomie angeboten wird. Erlaubt sein werden hingegen „typisch weihnachtliche Geschenke und Waren ebenso wie Lebkuchen oder Stolle“, heißt es.

Keine Registrierung erforderlich – keine Zäune

Der Markt bleibt, vergleichbar mit dem Wochenmarkt, frei zugänglich, es wird keine Umzäunung und keine Registrierung geben.

Franziska Lang vom Glühweinstand Zur Höll schenkte 2019 ein. Bilder wie diese wird es in diesem Jahr auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt nicht geben. Quelle: Kempner

Grundlage der Planungen für den Markt sei die Entwicklung der Infektionszahlen in Leipzig. Man orientiere sich hier an den bundesweit vereinbarten Inzidenzwerten von 20, 35 und 50 Infektionen pro 100.000 innerhalb von sieben Tagen, so ein Sprecher. Ziel sei es, die Inzidenz in Leipzig unter dem Wert von 35 zu halten. „Daran richtet sich die Ausrichtung des weihnachtlichen Marktes in der Innenstadt aus, eine kurzfristige Absage bleibt die letzte Option.“ Mit den Händlern habe man die Situation besprochen. „Trotz der erschwerten Bedingungen haben viele Händler zugesagt, ihre Stände in der Adventszeit in Leipzig öffnen zu wollen.“

Jung : Haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung. Es gehe vorwiegend darum, die Gesundheit aller zu schützen. „Wir wissen aber auch, dass vielen ein weihnachtlicher Markt sehr wichtig ist. Nicht zuletzt müssen wir auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Für viele Kunsthandwerker sind Weihnachtsmärkte die wichtigsten Termine im Jahr, um wirtschaftlich überleben zu können“, so Jung.

Dresdner Striezelmarkt: Fläche wird ausgeweitet

Wegen der Corona-Krise haben auch andere sächsische Städte ihre Konzepte für den Weihnachtsmarkt geändert. Mit der Ausweitung der Fläche und der Entzerrung von Handel und Gastronomie will Dresden den berühmten Striezelmarkt möglich machen. 40 der 230 Händler sollen vom Altmarkt an die Elbe ziehen, samt Stufenpyramide und historischem Riesenrad. Das berühmte Stollenfest ist abgesagt.

Die Stadt Chemnitz kündigte an, den Weihnachtsmarkt ganz abzusagen. Das teilte Stadtsprecher Matthias Nowak mit. Derzeit werde an einer neuen Allgemeinverfügung gearbeitet, die am Mittwoch in Kraft treten soll.

Abgesagt ist angesichts der hohen Corona-Fallzahlen auch der Weihnachtsmarkt in Kirchberg im Landkreis Zwickau. Der Markt könne aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt werden, da die Teilnehmerzahl begrenzt bleibt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Von Andreas Dunte